Корисні поради: як спати, щоб схуднути?

Ні для кого не відкриємо секрет, що жахливий відпочинок, стреси та вічна втома негативно позначаються на роботі організму. У жінок же це часто супроводжується збоєм у виробленні гормонів. Це і є основною причиною надлишкової ваги. Крім того, що потрібно правильно харчуватися і робити фізичні навантаження, важливо дотримуватися ще свого біоритму. Сон в цій справі ваш головний помічник.

Сон грає важливу роль в контролі всіх процесів в організмі, в тому числі й гормонів. Якщо людина спить мало, то порушується вироблення гормонів, що відповідають за насичення та голод (лептин та грелін). При системному недосипанні рівень лептину знижується, а греліна росте. І як наслідок ви відчуваєте сильне відчуття голоду, а переїдання стають частим явищем.

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Досліджено, що люди, які сплять менше ніж 7 годин на добу, в 4,5 раза частіше мають зайву вагу, ожиріння та депресію. Кортизол (гормон стресу), який виділяється в надлишку, коли людина "бореться" зі сном, призводить до руйнування білків та накопичення жирів. Тоді ж людина і набирає зайву вагу. Проте тут важливо розуміти, що якщо ви будете спати по 12 годин на добу, то це не значить, що ви схуднете. Сон повинен відповідати вашому внутрішньому біоритму і ритму життя. Режим в цій справі дуже важливий. Тож, розгляньмо правила, яких необхідно дотримуватися, щоб схуднути під час нічного відпочинку.

Здоровий сон починається не пізніше 23:00

Якщо лягати надто пізно, то всі процеси в організмі порушуються. Лягати спати ввечері потрібно тоді, коли ви відчуваєте втомленість та починаєте засинати. Це бажання вашого організму. Але найчастіше, в кінці робочого дня ми відаємо перевагу не сну, а своєму гаджетові чи телевізору. Ідеально йти в ліжко до 23:00-23:30, стверджують дієтологи. Тому що саме в повноцінному сні починається активне вироблення гормонів, які нормалізують метаболізм, а організм черпає енергію для роботи з запасів. Таким чином зайва вага не накопичується.

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Не лягай спати голодним

Чудово, якщо у вас немає почуття голоду перед сном. Проте, в більшості людей виникає бажання поїсти на ніч. Випийте склянку води, та лягайте відпочивати, це має втамувати голод. Проте, якщо не допомогло, поїжте. Але це зовсім не означає, що лягаючи спати, потрібно з'їсти тарілку смаженої картоплі. За дві-три години до сну можна з'їсти те, що сприятливо впливає на метаболізм. А це білкова їжа: нежирний йогурт, сир, горіхи, омлет з овочами... Але порція повинна складати не більше 100-130 грамів.

Фізичні навантаження перед сном

Виконуйте перед сном розслабляючі вправи. Тут обмежень немає. Це може бути плавання, йога, біг, прогулянка. Простіше кажучи, це має бути те, що зніме з вас напругу після стресового дня. Фізичні навантаження призводять нервову систему в стан спокою.

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Робити вправи варто за декілька годин до сну.

Спальня має бути гарно провітрена

Перед сном обов’язково провітрюйте спальню. Навіть в холодну пору року. Оптимальна температура повітря в кімнаті не повинна перевищувати 19 градусів тепла. Це відмінна профілактика від різноманітних захворювань.

У спальні має бути темно

Нагадаємо, що перед сном не варто користуватись телефонами, комп’ютерами. Щоб сон був здоровим та повноцінним, в кімнаті має бути абсолютно темно. Радимо вам також купити пов’язку для сну.

Сподіваємось, що наші рекомендації стануть у пригоді та допоможуть зробити ваш сон корисним і якісним, а фігуру – витонченішою.

Автор: Назарій Дзюбановський