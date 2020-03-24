Олімпіаду-2020 перенесли: коли ще в історії скасовували Олімпійські ігри

Олімпіада 2020 року в Токіо не відбудеться. Організатори вирішили перенести змагання на 2021 рік. Це не вперше Олімпійські ігри не відбуваються у визначені дати. Коли ще таке траплялося і що ставало причиною — у матеріалі Спорт24.

Олімпійські ігри 2020 року перенесли через коронавірус. Організатори довго намагалися зробити все можливе, щоб змагання відбулися у визначені дати (24 липня – 9 серпня), але пандемія смертельної хвороби не залишила їм шансів. Олімпіаду-2020 таки перенесли.

Більше про це Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік

Це четвертий випадок в історії, коли Олімпійські ігри переносять. І вперше, коли змагання відбудуться в непарний рік. Хоча вони залишать за собою назву Токіо-2020.

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Сучасні Олімпійські ігри проводяться з 1896 року. Перші змагання відбулися в Афінах (Греція). З того часу кожні чотири роки відбуваються Олімпійські ігри. За винятком трьох (з врахуванням Токіо-2020 вже чотирьох) разів. В попередні роки причиною скасування Олімпіади ставали війни – Перша світова та Друга світова. І лише цього разу – вірус.

Берлін. 1916 рік

27 травня 1912 року було домовлено, що VI літні Олімпійські ігри відбудуться в Берліні. Для цього в місті навіть побудували новий стадіон. Та проведенню змагань в цьому місті завадила Перша світова війна. Не допомогла навіть екехірія – священне перемир'я, яке встановлювалося в античні часи на час Олімпійських ігор.

Варто відзначити, що Олімпіада-1916 року отримала порядковий номер VI (шість). За ними цей номер так і залишився закріплений. Вже наступні Олімпійські ігри в Антверпені отримали порядковий номер VII (сім). Цей принцип збережеться і надалі.

Берлін же невдовзі прийме Олімпіаду 1936 року.

Токіо – Гельсінкі. 1940 рік

Не відбулися і XII літні Олімпійські ігри. Спочатку було заплановано їх проведення в Токіо з 21 вересня по 6 жовтня 1940 року. Та на заваді стала Друга японо-китайська війна, яка розпочалася у 1937 році. Тоді МОК переніс змагання до Гельсінкі, де вони мали бути проведені з 20 липня по 4 серпня 1940 року. Та 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна, і Олімпійські ігри остаточно скасували.

Та обидва міста не залишилися без Олімпіади. Токіо в підсумку прийняв літні Ігри в 1964 році. Хоча в там не обійшлося без перенесення (але не скасування). Тоді у світі була неймовірна спека, і змагання з літа перенесли на осінь.

Щодо Гельсінкі, то вони стали господарями Олімпіади в 1952 році.

Лондон, 1944 рік

Ще до початку другої світової війни – в червні 1939 року, на засіданні МОК було обрано столицю XIII літніх Олімпійських ігор. Нею став Лондон, де змагання мали відбутися влітку 1944 року. Столиця Великобританії випередила Рим, Детройт, Лозанну, Афіни, Будапешт, Гельсінкі та Монреаль.

Та після початку Другої світової війни змагання скасували. Однак Лондон без виборів отримав право провести Олімпіаду 1948 року. Правда, це вже були наступні за рахунком – XIV (чотирнадцяті) Олімпійські ігри. А згодом місто прийняло і XXX Олімпійські ігри у 2012 році.