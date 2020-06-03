Емоції та адреналін – вагома частина будь-якого спортивного матчу. Вони вирують на трибунах і заряджають команди на полі чи на майданчику. Однак часом емоції можуть зашкалювати і виливатися через край. Детальніше у програмі про топ-5 жорстоких бійок, зовсім не передбачених регламентом виду спорту..

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Антарктичні льодові змагання відбуваються неподалік Південного полюсу. Замість землі марафонці бігають по снігу та льоду, п'ють не воду, а гарячі напої, і одягнені не в легкий одяг з кросівками, а утеплені костюми й взуття. Участь в Antartic Ice Marathon коштує від 15 до 25 тисяч євро.

До чого може призвести надлишок емоцій у спорті та як людина долає одразу 2 виклики: арктичний холод і марафонську дистанцію – дивіться у відео: