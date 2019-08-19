Квитки на матч Україна – Нігерія у Дніпрі надійшли у продаж: ціна та де купити

78 Читать новость на русском
Квитки на матч Україна – Нігерія
Квитки на матч Україна – Нігерія

10 вересня збірна України вперше за 10 років проведе матч у Дніпрі. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Нігерії.

Квитки на матч Україна – Нігерія коштують від 150 до 400 гривень. При цьому що поки у продажі доступні квитки у сектори 11-23 (від кутових до центральних). Купити квитки поки можна онлайн за посиланням

Читайте також: Збірна України оголосила склад на матчі проти Литви та Нігерії

Матч Україна – Нігерія відбудеться 10 вересня. Початок зустрічі на "Дніпро-арена" о 21:30, запускати глядачів розпочнуть з 19:30.

Варто додати, що вже доступні квитки на матч збірної України у Харкові проти Литви 11 жовтня. Там вартість від 50 до 500 гривень. Їх теж можна придбати онлайн. Квитки на матч Україна – Португалія, який запланований на 14 жовтня у Києві, поки немає у продажі.

blog_ava
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
сьогодні
25654
Теги: Збірна України з футболу Новини Спорту Спорт Футбол Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українець Яремчук забив шостий гол за "Гент" за сім матчів: відео
сьогодні 09:47 Українець Яремчук забив шостий гол за "Гент" за сім матчів: відео
793
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12900
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 серпня 13:25 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7795
Як сформувати правильну поставу: легкі та доступні вправи від української спортсменки
18 серпня 22:18 Як сформувати правильну поставу: легкі та доступні вправи від української спортсменки
1599
Моурінью розплакався під час інтерв'ю: Я сумую за футболом (відео)
18 серпня 21:01 Моурінью розплакався під час інтерв'ю: Я сумую за футболом (відео)
816
Новини
Більше новин
Залиште відгук