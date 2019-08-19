Квитки на матч Україна – Нігерія у Дніпрі надійшли у продаж: ціна та де купити

10 вересня збірна України вперше за 10 років проведе матч у Дніпрі. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Нігерії.

Квитки на матч Україна – Нігерія коштують від 150 до 400 гривень. При цьому що поки у продажі доступні квитки у сектори 11-23 (від кутових до центральних). Купити квитки поки можна онлайн за посиланням.

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Матч Україна – Нігерія відбудеться 10 вересня. Початок зустрічі на "Дніпро-арена" о 21:30, запускати глядачів розпочнуть з 19:30.

Варто додати, що вже доступні квитки на матч збірної України у Харкові проти Литви 11 жовтня. Там вартість від 50 до 500 гривень. Їх теж можна придбати онлайн. Квитки на матч Україна – Португалія, який запланований на 14 жовтня у Києві, поки немає у продажі.