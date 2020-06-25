"Ліверпуль" наблизився до титулу чемпіона Англії вперше з 1990 року. Передостанній крок до титулу "мерсисайдці" зробили у 31 турі АПЛ у грі з "Крістал Пелес".

Ліверпуль – Крістал Пелес 4:0

Голи: Александер-Арнольд, 23, Салах, 44, Фабінью, 55, Мане, 69

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На домашньому "Енфілді" підопічні Юргена Клоппа розтрощили скромного опонента. Про це повідомляє 24 канал.

Парад голів на 23 хвилині розпочав оборонець Александер-Арнольд. Трент блискуче виконав штрафний, закрутивши м'яч на недосяжній для голкіпера "орлів" висоті.

Подвоїти перевагу "червоних" міг капітан Хендерсон. Та м'яч після його удару влучив у стійку воріт.

Збільшив перевагу "Ліверпуля" наприкінці тайму Салах. Єгиптянин реалізував вихід віч-на-віч і забив свій 17 гол у сезоні АПЛ. Салах у гонці бомбардирів на другій сходинці, відстаючи від Варді на 2 влучних постріли.

По перерві справжній шедевр створив Фабінью. Бразильський хавбек розрядив свою гармату та дивовижним ударом застав зненацька Хеннессі. Голкіпер не зміг спіймати м'яч – 3:0.

Добив "орлів" Мане, який впевнено переграв голкіпер у ближньому бою.

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"Ліверпуль" практично став чемпіоном. "Мерсисайдцям" достатньо, щоб "Манчестер Сіті" та "Челсі" поділили очки у 31 турі.

Якщо ж "Сіті" виграє у "Челсі", то у 32 турі команда Пепа Гвардіоли прийме "Ліверпуль" на "Етіхаді".

Підопічним Юргена Клоппа буде достатньо зіграти внічию, щоб стати чемпіонами.

Ліверпуль – Крістал Пелес відеоогляд матчу

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