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Воротар ледь не вбився: футболіст забив супергол ударом зі своєї половини поля – відео
сьогодні , 10:45 Воротар ледь не вбився: футболіст забив супергол ударом зі своєї половини поля – відео
Юрій Семенюк
"Реал" декласував "Мальорку" та повернув лідерство у Ла Лізі: відео
сьогодні , 08:49 "Реал" декласував "Мальорку" та повернув лідерство у Ла Лізі: відео
Софія Кулай
Лідер збірної України Лень заразився COVID-19
09:30, сьогодні Лідер збірної України Лень заразився COVID-19
"Аталанта" завдяки голу Маліновського зробила неймовірний камбек у матчі із "Лаціо": відео
08:21, сьогодні "Аталанта" завдяки голу Маліновського зробила неймовірний камбек у матчі із "Лаціо": відео
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16-річний герой "Ворскли", смерть екстренера "Карпат": головні новини спорту 24 червня
07:25, сьогодні 16-річний герой "Ворскли", смерть екстренера "Карпат": головні новини спорту 24 червня
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