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Квитки на матч Польща – Україна: де купити та яка ціна

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Квитки на матч Польща – Україна: де купити та яка ціна / GETTY IMAGES

Квитки на контрольний матч збірної України проти Польщі надійшли у продаж. Поєдинок відбудеться 31 березня у Хожуві (Польща).

Гра пройде на Сілезькому стадіоні міста Хожув. Початок поєдинку о 20:45 за місцевим часом.

До теми: Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити

Уболівальники, які бажають підтримати головну команду країни на матчі проти Польщі, можуть придбати квитки на сайті tiсketsbox.com у період із 30 січня до 3 березня.

Умови продажу квитків:

  • на один акаунт можна замовити не більше чотирьох квитків;
  • при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорту, ім’я та прізвище, як вказано в паспорті, дату народження);
  • квитки не є іменними, проте з міркувань безпеки збираються паспортні дані;
  • інформацію про отримання квитків на матч Польща — Україна, придбаних через сайт tiсketsbox.com, буде повідомлено додатково шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;
  • для отримання квитків потрібно обов’язково мати при собі видрукований сертифікат та паспорти. Такий сертифікат надійде на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати;
  • квитки поверненню та обміну не підлягають;
  • квитки продаються в сектор для українських уболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.

Вартість одного квитка в сектор українських уболівальників становить 70 злотих (485 грн).

Важливо! Продаж квитків на матч відбувається тільки онлайн. Продажу квитків у касах стадіону в Хожуві не передбачено.

  • Україна та Польща зустрічалися 7 разів: дві перемоги здобули поляки, три українці. Ще два матчі завершувалися нічиєю.
  • У 2020 році збірна України офіційно проведе три товариські матчі – у березні з Францією (27 березня) та Польщею (31 березня), а з Кіпром – 26 травня.
  • Перший матч на Євро-2020 збірна України проведе 14 червня в Амстердамі з Нідерландами.
  • Два наступні поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в Бухаресті 18 та 22 червня.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу Футбол
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