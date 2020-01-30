Квитки на матч Польща – Україна: де купити та яка ціна

Квитки на контрольний матч збірної України проти Польщі надійшли у продаж. Поєдинок відбудеться 31 березня у Хожуві (Польща).

Гра пройде на Сілезькому стадіоні міста Хожув. Початок поєдинку о 20:45 за місцевим часом.

До теми: Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити

Уболівальники, які бажають підтримати головну команду країни на матчі проти Польщі, можуть придбати квитки на сайті tiсketsbox.com у період із 30 січня до 3 березня.

Умови продажу квитків:

на один акаунт можна замовити не більше чотирьох квитків;

при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорту, ім’я та прізвище, як вказано в паспорті, дату народження);

квитки не є іменними, проте з міркувань безпеки збираються паспортні дані;

інформацію про отримання квитків на матч Польща — Україна, придбаних через сайт tiсketsbox.com, буде повідомлено додатково шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;

для отримання квитків потрібно обов’язково мати при собі видрукований сертифікат та паспорти. Такий сертифікат надійде на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати;

квитки поверненню та обміну не підлягають;

квитки продаються в сектор для українських уболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.

Вартість одного квитка в сектор українських уболівальників становить 70 злотих (485 грн).

Важливо! Продаж квитків на матч відбувається тільки онлайн. Продажу квитків у касах стадіону в Хожуві не передбачено.