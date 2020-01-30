Квитки на матч Польща – Україна: де купити та яка ціна
Квитки на контрольний матч збірної України проти Польщі надійшли у продаж. Поєдинок відбудеться 31 березня у Хожуві (Польща).
Гра пройде на Сілезькому стадіоні міста Хожув. Початок поєдинку о 20:45 за місцевим часом.
До теми: Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити
Уболівальники, які бажають підтримати головну команду країни на матчі проти Польщі, можуть придбати квитки на сайті tiсketsbox.com у період із 30 січня до 3 березня.
Умови продажу квитків:
- на один акаунт можна замовити не більше чотирьох квитків;
- при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорту, ім’я та прізвище, як вказано в паспорті, дату народження);
- квитки не є іменними, проте з міркувань безпеки збираються паспортні дані;
- інформацію про отримання квитків на матч Польща — Україна, придбаних через сайт tiсketsbox.com, буде повідомлено додатково шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;
- для отримання квитків потрібно обов’язково мати при собі видрукований сертифікат та паспорти. Такий сертифікат надійде на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати;
- квитки поверненню та обміну не підлягають;
- квитки продаються в сектор для українських уболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.
Вартість одного квитка в сектор українських уболівальників становить 70 злотих (485 грн).
Важливо! Продаж квитків на матч відбувається тільки онлайн. Продажу квитків у касах стадіону в Хожуві не передбачено.
- Україна та Польща зустрічалися 7 разів: дві перемоги здобули поляки, три українці. Ще два матчі завершувалися нічиєю.
- У 2020 році збірна України офіційно проведе три товариські матчі – у березні з Францією (27 березня) та Польщею (31 березня), а з Кіпром – 26 травня.
- Перший матч на Євро-2020 збірна України проведе 14 червня в Амстердамі з Нідерландами.
- Два наступні поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в Бухаресті 18 та 22 червня.
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