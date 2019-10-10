Матч Україна – Росія на Євро-2020 може зупинити війну, – російський журналіст
Відомий російський журналіст Василь Уткін висловив бажання побачити матч збірних Росії та України на чемпіонаті Європи 2020 року.
Василь Уткін вважає, що завдяки футболу можна примирити Україну і Росію.
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Я дуже сподіваюся, що на Євро зустрінуться збірні Росії та України. Тільки ви запам'ятаєте, що це я зараз говорю. Тому що, по-моєму, зараз як ніколи дуже близько до того, щоб наші народи нарешті помирилися і закінчилася ця братовбивча, погана, жахлива війна,
– заявив Уткін в ролику на своєму каналі в YouTube.
Він підкреслив, що якщо такий матч відбудеться, то всі зрозуміють, що навіть в ситуації емоційної напруги можна грати в футбол. Уткін звернув увагу на те, що в інших видах спорту російські і українські атлети завжди змагаються один з одним.
"Я чомусь вірю в те, що футбол здатний цю ситуацію розрулити і остаточно примирити. Тому що, звичайно, на Євро ніхто не буде розводити країни в різні боки – вже якщо зустрінуться в плей-офф, тоді вже точно ця зустріч відбудеться. І тоді до цього всі поставляться страшно серйозно, і, зрозуміло, нічого в цьому випадку не відбудеться і всі зрозуміють, що навіть в цій ситуації великого емоційного напруження цілком можна грати в футбол і знаходити спільну мову. Тим більше в інших видах спорту наші збірні постійно змагаються. Хоча політики можуть, як завжди, все зіпсувати", – підкреслив він.
Раніше президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що Україну та Росію не будуть розводити в півфіналі або фіналі Євро-2020.
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Євро-2020 триватиме з 12 червня по 12 липня 2020 року і відбудеться у 12 містах в 12 країнах. Обидва матчі півфіналу та фінал прийме стадіон "Вемблі" в Лондоні.
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