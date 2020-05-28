Майк Тайсон спровокував бійку на шоу: відео
Легендарний ексбоксер Майк Тайсон продовжує готуватися до повернення у професійний спорт. Американець став частим гостем реслінг-шоу у США, де часом демонструє свою фізичну форму. Іноді Майк навіть вступає у конфронтацію з іншими бійцями.
Тайсон спровокував бійку із зіркою WWE
У Джексонвіллі відбулося чергове реслінг-шоу All Elite Wrestling's Dynamite. Гостем події став Майк Тайсон, повідомляє 24 канал.
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Ексчемпіон світу у важкій вазі в компанії колишніх чемпіонів UFC Вітора Белфорда, Генрі Сехудо і Рашада Еванса опинилися в одному ринзі.
Тайсон спровокував бійку із зіркою WWE Крісом Джеріко, в якій взяли участь інші бійці. Майк штовхнув Джеріко, після чого "пішло-поїхало".
Бійці почали штовханину, яка переросла в імпровізовану бійку.
Дивіться відео бійки
Що цікаво, це не перша бійка Джеріко і "Залізного Майка". Свого часу Майк відправив Кріса в нокаут.
Тайсон повертається у бокс
- Тайсон заявив, що планує повернутися у бокс заради виставкових боїв. За словами Майка, зароблені гонорари будуть спрямовані на благодійність.
- Повідомлялося, що Тайсон може провести бій з Евандером Холіфілдом. За іншою інформацією, суперником Тайсона стане Шеннон Бріггс.
- Президент WBC Маурісіо Сулейман обіцяє включити Тайсона у рейтинг своєї організації, щоб Майк зміг провести бій.