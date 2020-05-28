Майк Тайсон спровокував бійку на шоу: відео

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Легендарний ексбоксер Майк Тайсон продовжує готуватися до повернення у професійний спорт. Американець став частим гостем реслінг-шоу у США, де часом демонструє свою фізичну форму. Іноді Майк навіть вступає у конфронтацію з іншими бійцями.