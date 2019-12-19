Майже пів сотні людей постраждали через протести після матчу "Барселони" й "Реала": відео

18 грудня відбувся перенесений матч 10 туру чемпіонату Іспанії між "Барселоною" та "Реалом". Під час і після гри біля стадіону "Камп Ноу" відбулися масові заворушення.

За інформацією іспанського видання As, 46 людей отримали поранення, в основному незначні.

Дивіться також: "Барселона" та "Реал" зіграли внічию на переповненому "Камп Ноу": відео

DIRECTO | Así está la situación después de que los manifestantes prendieran fuego a varios contenedores en los aledaños del Camp Nou durante el #Clásicohttps://t.co/fuhWIsaQDi pic.twitter.com/cW77OspbGV — EL PAÍS (@el_pais) 18 декабря 2019 г.

Поліція під час гри не пустила на стадіон борців за незалежність Каталонії, які зламали залізну огорожу, і заарештувала 9 осіб.

Причина протестів у Барселоні? Причиною протестів є тюремні терміни для організаторів референдуму про Незалежність Каталонії у 2017 році. Саме через них у жовтні Барселону сколихнули масові протести.

Читайте також: Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії

Після матчу протестувальники палили сміттєві контейнери, влаштовуючи великі пожежі. Групі радикалів вдалося розкрити поліцейський фургон і забрати звідти спорядження.

Intensa humareda de unos contenedores ardiendo. Los @mossos disparan foam en los alrededores del Camp Nou https://t.co/JV2rEyxNIe pic.twitter.com/hg0OzSOl8Y — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) 18 декабря 2019 г.

Els últims aldarulls importants a Barcelona postsentència es van viure el 26 d'octubre a Via Laietana. La nit abans del 10A es van cremar alguns contenidors. Avui han tornat els enfrontaments amb els @mossos i un cos a cos directe. De nou barricades i també foam. pic.twitter.com/dNxPG1fXgu — Anna Punsí (@punsix) 18 декабря 2019 г.

Поліції довелося застосовувати гумові кулі. Одна особа була затримана за те, що кинула пляшку у співробітника правопорядку.