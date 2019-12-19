Майже пів сотні людей постраждали через протести після матчу "Барселони" й "Реала": відео
18 грудня відбувся перенесений матч 10 туру чемпіонату Іспанії між "Барселоною" та "Реалом". Під час і після гри біля стадіону "Камп Ноу" відбулися масові заворушення.
За інформацією іспанського видання As, 46 людей отримали поранення, в основному незначні.
Дивіться також: "Барселона" та "Реал" зіграли внічию на переповненому "Камп Ноу": відео
Поліція під час гри не пустила на стадіон борців за незалежність Каталонії, які зламали залізну огорожу, і заарештувала 9 осіб.
Причина протестів у Барселоні? Причиною протестів є тюремні терміни для організаторів референдуму про Незалежність Каталонії у 2017 році. Саме через них у жовтні Барселону сколихнули масові протести.
Читайте також: Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
Після матчу протестувальники палили сміттєві контейнери, влаштовуючи великі пожежі. Групі радикалів вдалося розкрити поліцейський фургон і забрати звідти спорядження.
Поліції довелося застосовувати гумові кулі. Одна особа була затримана за те, що кинула пляшку у співробітника правопорядку.