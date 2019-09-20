Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?

З появою болю в м’язах знайомий кожен, якщо хоча б раз займались спортом, незалежно від того, новачок ви в спорті чи ні. Хоча, звичайно, для тих, хто тільки починає свій спортивний шлях, відчувати дискомфорт – це неминучість всіх перших спортивних кроків. Проте, якщо м’язи не болять після тренування, у багатьох виникає логічне запитання: "Чому і чи нормально?". Тож давайте розбиратись із цим.

Причини м’язового болю

Відчуття болю виникає через завдані м’язам під час тренування мікротравм. Ці мікротравми викликають запалення в ушкодженому м’язі, яке ви відчуваєте ще 1-2 доби після тренування. Це саме те, що ми називаємо кріпатура. Організм у відповідь на такі мікропошкодження починає активно відновлюватися і збільшувати число м’язових волокон. Зростання це відбувається саме в момент відновлення, а не в момент роботи. Тому так важливо в кінці тренування провести затримку для плавного переходу до відновлення. А після заняття обов’язково треба дати організмові відпочинок.

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Але будьте обережні та не переплутайте такий біль з травмою. Помірні больові відчуття – це добре, занадто сильні – це вже привід для занепокоєння.

Немає болю – немає прогресу

На це питання можна подивитися з двох позицій:

Для початківця дискомфорт – невіддільна частина спорту. М’язи не адаптовані для навантажень, які ще не були треновані. І якщо ви тільки приступили до занять, але заповітного болю немає – швидше за все, навантаження було занадто малими. Можете собі дозволити поступово їх збільшувати. Ключове слово: "поступово". Саме так вам вдасться уникнути травм, а мускулатура буде встигати відновлюватися та з’являться помітні результати.

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Для фізично тренованої людини – відсутність болі в м’язах не така вже й рідкість. Швидше за все, ви вже давно проводите тренування за заздалегідь продуманою схемою. Тіло вже легко переносить навантаження і повністю адаптувалося під них. Варто вам змінити схему або збільшити підходи – і біль знову з’явиться.

Проте, насправді, відсутність дискомфорту після заняття не повинно засмучувати. Ніхто ще не довів в науковій спільноті, що мускулатура росте тільки в момент, коли болить. Ваше завдання побудувати заняття так, щоб відчуття після нього не змушували ходити у напівзігнутому положені. Помірний дискомфорт – нормально. Відсутність його – теж не завжди погано.

Чи потрібно пропускати тренування, якщо м’язи болять?

Звісно, що ні. Якщо біль помірний, особливого дискомфорту не викликає, то звичайно проводити заняття можна. Але враховуйте, що мускулатура ще не відновилася в повному обсязі. А значить, якщо ми дамо їй сильне навантаження, ми втратимо ефект зростання волокон. Тому нехай тренування буде легким. Нескладні вправи допоможуть вашій мускулатурі відновитися та поліпшать кровообіг.

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Також ви можете попрацювати над іншими групами м’язів. Тільки, нагадаємо ще раз, навантаження має бути приблизно 50%, і не на наступний день.

Автор: Назарій Дзюбановський