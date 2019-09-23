Не всі фанати "Шахтаря" зуміли потрапити на гру команди у Чернігові проти "Десни". Декому це довелося робити із даху закинутої будівлі поруч

Своє рішення вболівальники "Шахтаря" пояснили тим, що керівництво клубу від них вимагає паспортні дані.

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"Ось так в цей раз ми підтримували "Шахтар". Чому? Тому що адміністрація "Шахтаря" вимагає наші паспортні дані. Навіщо? Для того що б злити наші дані "сепарам". Як злили навесні 2014 року", – пояснили вболівальники "Шахтаря".

Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр.



Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные.



Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года. pic.twitter.com/eR12XANir0 — Кроты (@Ultras_Shakhtar) September 22, 2019

Не забули вболівальники висміяти керівництво клубу.