Наші дані хочуть злити "сепарам", як у 2014 році, – гучне звинувачення від фанатів "Шахтаря"

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Фанати "Шахтаря" на даху будівлі
Фанати "Шахтаря" на даху будівлі / twitter.com/Ultras_Shakhtar

Не всі фанати "Шахтаря" зуміли потрапити на гру команди у Чернігові проти "Десни". Декому це довелося робити із даху закинутої будівлі поруч

Своє рішення вболівальники "Шахтаря" пояснили тим, що керівництво клубу від них вимагає паспортні дані.

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"Ось так в цей раз ми підтримували "Шахтар". Чому? Тому що адміністрація "Шахтаря" вимагає наші паспортні дані. Навіщо? Для того що б злити наші дані "сепарам". Як злили навесні 2014 року", – пояснили вболівальники "Шахтаря".

Не забули вболівальники висміяти керівництво клубу.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Ультрас
Джерело: 24 канал
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