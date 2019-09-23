Наші дані хочуть злити "сепарам", як у 2014 році, – гучне звинувачення від фанатів "Шахтаря"
Не всі фанати "Шахтаря" зуміли потрапити на гру команди у Чернігові проти "Десни". Декому це довелося робити із даху закинутої будівлі поруч
Своє рішення вболівальники "Шахтаря" пояснили тим, що керівництво клубу від них вимагає паспортні дані.
Читайте також: Футбольні фанати воюють на Донбасі: скільки серед них загинуло та чи є ультраси на боці РФ
"Ось так в цей раз ми підтримували "Шахтар". Чому? Тому що адміністрація "Шахтаря" вимагає наші паспортні дані. Навіщо? Для того що б злити наші дані "сепарам". Як злили навесні 2014 року", – пояснили вболівальники "Шахтаря".
Не забули вболівальники висміяти керівництво клубу.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Динамо" розтрощило "Ворсклу" та перервало серію невдач у чемпіонаті України: відео22 вересня , 18:56
-
Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" перемогти "Манчестер Юнайтед": відео22 вересня , 17:50
-
Ferrari оформила переможний дубль на гран-прі Сінгапуру, сейфті-кар тричі втручався у гонку22 вересня , 17:14
Коментарі