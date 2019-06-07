Футбольні фанати воюють на Донбасі: скільки серед них загинуло та чи є ультраси на боці РФ

Українські футбольні фанати, які до того воювали перед матчами улюблених команд на стадіонах, оголосили про перемир’я та пішли на Донбас – захищати Україну від російських окупантів.

Про це розповів ультрас, екс-боєць "Азову" Олексій Рубцов у відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни". Він зазначив, що ультраси відомих команд оголосили про перемир'я, аби піти на Донбас.

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"Наскільки я знаю, ініціатива була від фанатського угруповування "Динамо" (Київ), решта вболівальників її підтримали. Коли наші хлопці знаходилися на Банковій чи вулиці Грушевського, то саме тоді відбулися перші події. Перед нами стояли стіна "нацгвардійців", зліва могли бути фанати "ЦСК" (Київ) – наші суперники на футбольному полі, а праворуч – вболівальники київського "Арсеналу", які були нашими ідеологічними супротивниками", – відповів Рубцов.

За словами ультраса, всі розуміли, що перед лицем спільного ворога необхідно об’єднатися, або, як мінімум, припинити ворожнечу між собою.

Чи воюють російські ультраси з іншої сторони?

Олексій впевнений і чув від інших, що участь на боці Росії приймають представники фанатських російських рухів.

Деяка частина футбольних вболівальників луганської "Зорі" чи донецького "Шахтаря" переїхала до Росії. Але я не маю інформації, чи вони воюють на фронті з російської сторони. Хоча українські офіційні фірми цих команд воюють на боці України і не приховують цієї позиції,

– заявив Рубцов.

Скільки ультрасів загинули?

Екс-боєць "Азову" зазначив, що серед загиблих хлопців-ультрасів, за останніми підрахунками, є 34 людини. "Нещодавно на одному з футбольних матчів вивішували банери, де вказували імена та прізвища хлопців, які загинули на війні. Не знаю, як це відбувається в інших фанатів, а на матчах "Динамо" прийнято вигукувати імена загиблих бійців в кінці футбольного матчу та пам’яті", – наголосив він.

Олексій наголосив, що окрім того, ультраси допомагають родинам загиблих, спілкуються з ними. Так, на честь вбитого хлопця "Амброса" вони допомогли відкрити спортивний зал у Черкасах.

Відео повного випуску відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" з Віталієм Дейнегою за 7 червня 2019