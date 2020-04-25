Найяскравіші пенальті в українському футболі: захопливі відео

Пенальті у футболі виконують вже більше ніж століття. Що цікаво, існує аж 3 версії виникнення 11-метрового покарання. Однин з найяскравіших пентальні в історії українського футболу виконав Артем Мілевський у матчі зі Швейцарією на ЧС-2006.

Про це дивіться у свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" на 24 каналі.

Також у випуску:

Думки, що марафон – це справа досконалих фізичних атлетів – стереотип. Це змогла довести Реджен Честейн – офіційно найважча жінка, яка подолала марафон. Її шлях до фінішу був виснажливим та витривалим. Дівчина також збирається подолати Ironman – це змагання надлюдей, яке складається зі запливу на 4 кілометри, їзди на велосипеді на 180 кілометрів і на десерт – марафону.

Більше про найважчих жінок, які змогли подолати упередження та пробігти марафон – дивіться у програмі: