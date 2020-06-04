Поки у Німеччині набирає обертів Бундесліга, в інших топ-чемпіонатах Європи футболісти тільки набирають форму. Деякі гравці за період карантину, мабуть, забули, що грають у футбол і набрали зайві кілограми.

Ігуаїн і Кейн набрали зайві кілограми

Знову "відзначився" гравець "Ювентуса" Гонсало Ігуаїн. Аргентинець повернувся із зайвими кілограмами, які помітно неозброєним оком. Про це повідомляє 24 канал.

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32-річний нападник приїхав на тренування "Ювентуса" не в найкращій формі і вирізняється своїми кілограмами серед інших гравців.

Забув про фізичну форму нападник лондонського "Тоттенхема" Гаррі Кейн. Форвард, який пропустив значну частину сезону через травму, може кинути виклик Ігуаїну.



Гаррі Кейн / Фото: twitter.com/PardoD

Мабуть, до бабусі їздив Кевін Де Брюйне з "Манчестер Сіті". Партнер українця Олександра Зінченка чи не вперше постав у такому вигляді.



Кевін Де Брюйне / Фото: twitter.com/PardoD

Усім трьом футболістам потрібно поспішити з відновленням форми, адже матчі Серії А та АПЛ поновлюються у червні.

Розклад повернення топ-ліг Європи – читайте тут.