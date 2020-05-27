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Олег Смалійчук офіційно став власником "Карпат"

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Олег Смалійчук офіційно став власником "Карпат"
Олег Смалійчук викупив "Карпати" / ФК "Карпати"

Колишній віцепрезидент "Карпат" Олег Смалійчук викупив частку Петра Димінського у львівському клубі

Смалійчук значиться кінцевим бенефіціаром одній з компаній-засновників юридичної особи ФК "Карпати", яка володіє 50% клубу, а Петро Димінський більше не має відношення до клубу. Про це повідомляє 24 канал.

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Також відповідні відомості з'явилися в держреєстрі Міністерства юстиції України, де зазначено, що власником "Карпат" стала компанія "Менділ Лімітіед", яка належить футбольному агентові. Частка нового власника у львівському клубі становить 50%. Ще 50% прав належать Кате Парпі.

  • "Карпати" перебувають на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в своєму активі лише 14 очок після 23 зіграних турів.
  • Взимку "Карпати" могли стати народним клубом, проте в підсумку процес передачі прав міській раді був провалений.

Що відомо про Олега Смалійчука?

Олег Смалійчук свого часу займав пост віцепрезидента "Карпат". Це досить відомий агент, який проживає в Іспанії і який стверджує, що саме він влаштував один з найгучніших трансферів в історії українського футболу – перехід воротаря Андрія Луніна з "Зорі" в "Реал".

Смалійчук на даний момент претендує на пост президента УПЛ. Вибори відбудуться не раніше кінця нинішнього сезону.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту ФК Карпати Спорт Футбол
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