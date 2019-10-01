Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх

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Біографія Ярослави Магучіх – досягнення, тренер Ярослави Магучіх
Біографія Ярослави Магучіх

18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх створила сенсацію на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі. Наша атлетка встановила світовий рекорд серед спортсменок не старших 20-ти років і наблизилася до рекорду України. Про найцікавіші факти з кар'єри Ярослави Магучіх читайте у матеріалі Спорт 24.

Біографія Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх народилася 19 вересня 2001 року. Живе та навчається в Дніпрі. Займатися легкою атлетикою Ярослава почала з 7 років. Після закінчення школи хоче стати тренером.

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Спорт з'явився в житті Ярослави завдяки сестрі. Якось раз вона взяла Ярославу з собою на тренування. Це було в першому класі. Їй сподобалося бігати, стрибати і тренування в цілому.

У свої 15 років Ярослава Магучіх вже встигла голосно заявити про себе на міжнародній спортивній арені, встановивши світовий рекорд серед юнаків.

Головні здобутки Ярослави

Чемпіонка світу серед юнаків 2017, чемпіонка III Олімпійських юнацьких ігор 2018, чемпіонка Європи серед юнаків 2018, чемпіонка Європи серед юніорів 2019, чемпіонка світу серед дорослих 2019, рекордсменка Європи U-18 та U-20 в стрибках у висоту.

Першу знащучу перемогу Ярослава Магучх здобула у 2017 році, перемігши на чемпіонаті світу серед юнаків у кенійському місті Найробі з результатом 1,92 м.

Вже у липні 2018 року на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U-18 в угорському Дьєрі був розіграний комплект медалей у жіночих стрибках у висоту. Ярослава завоювала золото. Для перемоги їй вистачило результату 186 см. Однак на цьому українка не зупинилася і почала погоню за рекордом турніру. З третьої спроби вона зуміла взяти висоту 1,94 м — новий рекорд юнацьких чемпіонатів Європи.

У жовтні 2018 року Магучіх перемогла на Юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині. На першому етапі Ярослава показала результат 1,92 м, на другому – 1,95 м, що стало тоді її особистим рекордом.

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3 травня 2019 року в Досі пройшов перший етап нового сезону Діамантової ліги, за результатами якого 17-річна українка Ярослава Магучіх з особистим рекордом виграла золото в стрибках у висоту. Спортсменка з третьої спроби підкорила висоту 1,96 м. Таким чином, українка стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги в історії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outdoor season is open) #dimondleague

Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

У липні цього ж року Ярослава Магучіх здобула перемогу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U-20. Висотниця з першої спроби підкорила планку 1.92 м, однак висота 2.02 м українці не далася.

І ось, найбільш ефектний здобуток Ярослава показала вже на дорослому чемпіонаті світу. 30 вересня 2019 року у катарській Досі українка, яка ще влітку стала першою 17-річною атлеткою в історії, яка здолала висоту два метри, на цей раз підкорила спершу 2,02, а потім 2,04 метри і стала віце-чемпіонкою світу.

Це варто побачити! Як 18-річна Магучіх стала віце-чемпіонкою світу: відео історичного стрибку

Тренер Ярослави Магучіх

Степанова Тетяна Володимирівна – тренер Ярослави Магучіх. За роки тренерської роботи підготувала – 1 Майстра спорту України міжнародного класу та 4 Майстрів спорту України. Тетяна Степанова має стаж роботи більше 30 років.

У січні 2019 року отримала почесне звання "Заслуженого тренера України" за виховання Ярослави Магучіх.


Ярослава Магучіх з тренером Тетяною Степановою

Модельна зовнішність Ярослави

Якщо знайти юну українську чемпіонку в соціальних мережах, то до всіх її здобутків можна додати і те, що вона володіє шалено милою зовнішністю, чарівною посмішкою та неабиякою скромністю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph: @_kudinakaterina_

Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оранжевого много не бывает

Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sweet 17

Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

 

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Теги: Спорт Легка атлетика
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