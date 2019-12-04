Онищенко два роки спонсорував збірну України, – Анна Різатдінова

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Олександр Онищенко / Фото з відкритих джерел

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Анна Різатдінова зізналася про внесок батька своєї дитини Олександра Онищенка в збірну України з художньої гімнастики.

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Українська правда".

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Олександр Онищенко був спонсором нашої збірної. По-моєму, років зо два він спонсорував нашу збірну і допомагав з костюмами для виступів. В принципі, все було пошито за його рахунок. Його вклад в нашу збірну – дуже великий,
– сказала Анна.

Нагадаємо, що у 2017-му році Анна Різатдінова народила олігарху Олександру Онищенко сина Романа. А у 2018-му Анна розповідала, що вони з Онищенком одружилися. Нещодавно він опублікував незрозумілу світлину, на якій, нібито, перебував в Офісі Президента. Згодом він спростував чутки та заявив, що фото було зроблено ще за часів президентства Петра Порошенка.

Що відомо про Олександра Онищенко?
Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також – колишній український політик та депутат від "Партії регіонів". А ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна". Наразі одіозний нардеп переховується від слідства. В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Йдеться про кількамільярдні збитки для держави.

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Теги: Олександр Онищенко Спорт Новини Спорту Анна Різатдінова Художня гімнастика
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