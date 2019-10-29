Бойова вага Усика в ринзі має бути 98-99 кг, – тренер боксера з фізпідготовки Сергій Пуцов

На початку року абсолютний чемпіон світу з боксу в крузервейті Олександр Усик розпочав роботу з новим тренером із фізичної підготовки. Ним став Сергій Пуцов, старший тренер команди Warm Body Cold Mind, кандидат наук з фізичного виховання, майстер спорту з важкої атлетики.

Для YouTube-каналу "Сила спорту" та Спорт24 Сергій розповів про підготовку до першого бою в надважкому дивізіоні, завдання, які ставились під час підготовки, набір маси, та як важка атлетика допомагає в боксі.

– Як оціните роботу Усика в першому бою?

– Подивився його останнє інтерв’ю з Сергієм Долбіловим. Вони спілкувались не на тему, як він працював у ринзі, а як себе почував, як підходив до потрібних кондицій, яка специфіка тренувального процесу перед боєм. Що я, як його тренер із загальної фізичної підготовки, повинен відзначити? Метою нашої роботи було набрати вагу. Але не просто вагу, щоб бачити якусь цифру на вагах. А завдання було підвищити потужність і якість м'язової маси. Враховуючи те, що Олександр не є дуже високого зросту, він не може набрати вагу 110 кг. Його бойова вага в ринзі має бути 98-99 кг, можливо 100, але не більше. Тут ми спираємось на те, що ця вага повинна бути якісною. Оптимальне співвідношення жирової та м’язової маси. Над цим була основна робота. Наш етап роботи в залі із "залізом" закінчується за місяць-півтора до бою. Тому ті завдання, які перед нами ставились, ми виконали. Далі вони працювали виключно по боксу.

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Те, що я побачив у ринзі: у нього були гарні функціональні кондиції; він не був важким; був швидким; працював у своїй ігровій манері. Ми знаємо, що є боксери атакувальні, а є важкі, які працюють виключно нокаутуючим ударом. Усик боксер ігрової манери. Тому саме для того, щоб гратися в ринзі зі своїм опонентом, він повинен бути якісно підготовлений функціонально.

Коли ми з ним працювали зі штангою, то була не тільки важка атлетика, й зовсім не пауерліфтинг. Це більше було функціональне тренування з елементами важкої атлетики, адаптованим до боксу. На сьогодні я вважаю, що завдання було виконано добре, але в нас ще дуже й дуже багато роботи, бо для професійного боксера, щоб ще добрати 1,5-2 кг маси – це не менше 9 місяців роботи, а може й рік.

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– Додаткові 7 кілограмів Олександра – це тільки м’язова маса?

– Не можу розповідати про все. Те, що можу сказати – ми виконали завдання, яке було поставлене тренерським штабом (Юрієм Ткаченком і Анатолієм Ломаченком). Вони задоволені його кондиціями, а значить все добре.

– Для чого елементи важкої атлетики вводити в тренувальну програму боксера?

– Це провокаційне питання. Традиційно вважається, що боксерам взагалі не можна брати важкого в руки, бо це зробить їх повільними та знизить швидкість. Але на нашу думку, це не так. Загальна фізична підготовка потрібна кожному спортсмену у всіх видах спорту. І ця загальна фізична підготовка різна. Якраз перед боєм, який не відбувся, через травму Олександра, ми знімали відео з Олексієм Торохтієм і намагались знайти спільне між позиціями та концепцією рухів. І знайшли дуже багато елементів у роботі ногами, у вихідних положеннях. Гіпотезою побудови нашого тренувального процесу було те, що якщо зробити позиції певних вихідних положень у боксі (постановка ніг, моментів руху ногами, коли працюєш під час удару) більш потужними та вибуховими, це дасть можливість збільшити коефіцієнт корисної дії у боксі в цілому. І на сьогодні ми бачимо, що це працює.

– Як мінялась підготовка Усика, враховуючи його травму і зміну суперників?

– Що стосується травми, то я не маю права це коментувати. І ця травма відбулась за два з половиною тижні перед боєм, який не відбувся, і перед цим ми вже місяць не брали штангу в руки. Але так буває у спорті. Коли ставиться питання хто винен, то не так легко відповісти, бо це тренувальний процес. Працює команда, вона працює на результат. Працює спортсмен, який не хоче травмуватись, але це спорт, і так буває.

Щодо особливостей підготовки, враховуючи специфіку опонентів, то в моїй роботі це не відбивається. У нас є певні завдання. Є певна робоча вага на штанзі, є певна маса тіла – наше завдання зробити, щоб все сходилося, а потужність і швидкість зростали. Адаптованість тренувального процесу щодо суперників – то це робота тренерів з боксу. Зараз суперника змінили за 4 дні, і так теж буває.

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– Яке Ваше наступне завдання у роботі з Усиком?

– Зараз буде невеликий перехідний період. Всім необхідно відпочити, особливо Олександру. Далі, коли буде розуміння дати наступного бою, почнеться робота. Як дізнався сам, у професійному боксі все може дуже стрімко змінитись, і не так легко визначити дату бою. Це залежить від домовленості промоутерів, побажань телеканалів, наявності суперників, які можуть бути потенційними претендентами, календаря потенційних суперників. Спочатку ставиться завдання, що ми плануємо бій десь на весні, через деякий час можемо почути в березні чи квітні. Ще пізніше можемо дізнатись дати. Це те, що дізнається тренерський штаб. Але ми повинні за три з половиною чи чотири місяці розпочати підготовку. Робота зі штангою завершується за півтора місяця перед боєм. А ми перед цим повинні ще тижнів дев’ять-дванадцять попрацювати зі штангою.

– Наскільки важливо, щоб тренер з фізичної підготовки мав повне взаєморозуміння зі спортсменом?

– Я тренером працюю вже 13 років. Можу сказати, що психологічні аспекти взаємодії з людиною під час тренувального процесу займають не меншу частку, ніж теоретична та практична підготовка. Нас в інституті вчили, що педагогічний процес – це деяка форма знущання з людини. Тому, якщо я, як тренер, повинен знущатись над чемпіоном світу та одним з найкращих бійців світі, то я маю це робити максимально “комфортно”, перш за все для нього. Коли людина приходить на тренування, то перше, що треба дізнатись, це як вона себе почуває і як налаштована на роботу. Іноді просто перемкнути людину, або з ним пожартувати – це найкраще рішення. Ми повинні знайти мотивацію на зараз, і це може бути пісня, танець або добре чи не добре слово.