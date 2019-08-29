#першийтемношкірий: нардеп Жан Беленюк зробив перше фото у Раді

1048 Читать новость на русском
Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/BBCnewsUkrainian

Український борець Жан Беленюк опублікував фото із залу засідань Верховної Ради України, де разом з іншими колегами 29-го серпня складав присягу.

У своїх соцмережах Жан Беленюк, який до Ради потрапив від партії "Слуга нагороду", опублікував фото з хештегом "#першійтемношкірій".

Дивіться також: Нова Верховна Рада: як обрані депутати склали присягу – фото, відео

Українці! Покажіть це фото усім, хто наполегливо стверджує про засилля праворадикальних сил в Україні! #першийтемношкірий,
– написав Жан.

Також Жан Беленюк відповів на питання журналістів в кулуарах Верховної ради України. Зокрема, він заявив, що не планує прогулювати засідання.

З чого ви взяли, що я буду прогулювати засідання Ради? Може, я відпустку візьму своїм коштом. Звідки Ви знаєте? А вже говорите, що я буду прогулювати, це неправильно,
– заявив Беленюк.

Беленюк підтримує зняття депутатської недоторканності. У Верховній Раді Жан планує відстоювати інтереси українського спорту.

Я відстоюю позиції українського спорту в стінах парламенту. Тому що ця сфера, на жаль, у занепаді. Мало фінансування, мало уваги приділяють нашим спортсменам. При цьому, вони займають найвищі місця на світовій арені. Я був в Африці, вони там знають Шевченка і Кличка з України. В Африці, де телевізорів не так багато, але вони знають цих спортсменів,
– сказав Беленюк.

Беленюк у парламенті України буде працювати в комітеті з питань соціальної політики. Кандидат у депутати та чемпіон світу з боротьби заявив, що вже перебуває у комітеті.

blog_ava
Варення з абрикосів: три легкі рецепти приготування
сьогодні
18660
Теги: Новини політики Верховна Рада Спорт Новини Спорту Слуга народу Жан Беленюк Відкриття Верховної Ради
Джерело: skrypin.ua
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
28 серпня 14:20 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 648
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13367
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8400
Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
сьогодні 13:14 Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
Михайло Гема 944
Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
сьогодні 10:31 Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
3948
Новини
Більше новин
Залиште відгук