першийтемношкірий: нардеп Жан Беленюк зробив перше фото у Раді

Український борець Жан Беленюк опублікував фото із залу засідань Верховної Ради України, де разом з іншими колегами 29-го серпня складав присягу.

У своїх соцмережах Жан Беленюк, який до Ради потрапив від партії "Слуга нагороду", опублікував фото з хештегом "#першійтемношкірій".

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Українці! Покажіть це фото усім, хто наполегливо стверджує про засилля праворадикальних сил в Україні! #першийтемношкірий,

– написав Жан.

Також Жан Беленюк відповів на питання журналістів в кулуарах Верховної ради України. Зокрема, він заявив, що не планує прогулювати засідання.

З чого ви взяли, що я буду прогулювати засідання Ради? Може, я відпустку візьму своїм коштом. Звідки Ви знаєте? А вже говорите, що я буду прогулювати, це неправильно,

– заявив Беленюк.

Беленюк підтримує зняття депутатської недоторканності. У Верховній Раді Жан планує відстоювати інтереси українського спорту.

Я відстоюю позиції українського спорту в стінах парламенту. Тому що ця сфера, на жаль, у занепаді. Мало фінансування, мало уваги приділяють нашим спортсменам. При цьому, вони займають найвищі місця на світовій арені. Я був в Африці, вони там знають Шевченка і Кличка з України. В Африці, де телевізорів не так багато, але вони знають цих спортсменів,

– сказав Беленюк.

Беленюк у парламенті України буде працювати в комітеті з питань соціальної політики. Кандидат у депутати та чемпіон світу з боротьби заявив, що вже перебуває у комітеті.