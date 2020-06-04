Підкорювачка французьких Канн: українська тенісистка Завацька спробувала себе в боксі – відео
Професійні спортсмени поєднують свою діяльність з іншими дисциплінами, щоб підвищувати кваліфікацію. Багато атлетів обирають бокс, який дозволяє розвинути координацію. Винятком не стала українська тенісистка Катаріна Завацька.
Завацька приміряла боксерські рукавички
Українка на період карантину опинилася у французьких Каннах. Саме там Завацька і намагається підтримувати форму поки сезон призупинений. Про це повідомляє 24 канал.
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20-річна українка спробувала свої сили в боксі. Разом з тренером Катаріна відпрацювала на "лапах".
Тенісистка працювала обома руками і доклала особливих зусиль у правий прямий удар.
У коментарях підписники Катаріни оцінили її відмінну роботу ніг, однак вказали на помилки в захисті.
Наразі українська тенісистка посідає 105-у сходинку у рейтингу WTA. Призові Катаріни за кар'єру вже складають понад 250 тисяч доларів.