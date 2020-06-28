Пісні з фанами, алкоголь і феєрверки: як Реброва з "Ференцварошем" нагороджували – відео
"Ференцварош" вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини. Будапештському клубу вдалося здобути два титули під керівництвом українського тренера Сергія Реброва.
Святкування "Ференцвароша"
У 33 турі чемпіонату Угорщини "фраді" здолали "Мезекевешд-Жорі" (1:0), після чого були нагороджені золотими медалями. Про це повідомляє 24 канал.
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Якщо в інших лігах чемпіонів нагороджували скромно й без фанатів, то в Угорщині свято футболу просто таки вирувало.
Українські Ігор Харатін та Олександр Зубков разом з партнерами по команді після нагородження пішли святкувати з уболівальниками.
В Угорщині дозволено відвідувати матчі обмеженій кількості глядачів.
Святкування продовжилося в підтрибунному приміщенні, де команда Реброва влаштувала вечірку з алкоголем.
Також чемпіонство "Ференцвароша" відсвяткували прекрасними феєрверками.