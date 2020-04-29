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"Пожалів цього малюка": Кличко розповів, як програв Джошуа три роки тому

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Володимир Кличко та Ентоні Джошуа
Володимир Кличко та Ентоні Джошуа / Getty Images

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відзначив у Twitter три роки з дня поєдинку проти Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Рівно 3 роки тому, 29 квітня 2017 року, у Лондоні Ентоні Джошуа переміг Володимира Кличка технічним нокаутом в одинадцятому раунді. Після цього українець оголосив про завершення кар'єри, пише 24 канал.

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Три роки тому я дав Ентоні Джошуа перемогти. Пожалів цього малюка. Я жартую. Великий чемпіон, класичний поєдинок – ми обидва дуже виросли після цього бою. Спасибі фанатам, що підтримуєте нас,
– написав Кличко.

Кличко – Джошуа відео бою

Кличко повернеться?

  • У березні 2019 року платформа DAZN, яка здійснює платні трансляції, запропонувала Володимиру Кличку контракт за повернення в ринг.
  • Повідомлялося, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень.
  • Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал.
  • Сам Кличко ухиляється від прямої відповіді щодо повернення у бокс. Володимир заявив, що готовий повернутися заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.
  • Форман став чемпіоном світу у 45 років та 299 днів. Володимиру Кличку 45 років виповниться у 2021 році.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Кличко – Джошуа Володимир Кличко Новини Спорту Спорт Бокс
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