"Приватбанк" заявив про підробку документів у справі Суркісів на 250 мільйонів доларів

"Приватбанк" звернувся із заявою до Державної виконавчої служби про підробку документів у справі про депозити на 250 мільйонів доларів сім'ї Суркісів.

Також банк направить відповідну заяву в правоохоронні органи. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Представники "Приватбанку" надали докази того, що заяви від імені позивачів були підписані не керівництвом компаній, а іншими особами. Це підтвердила почеркознавча експертиза підписів.

"Приватбанк" звернувся із заявою в державну виконавчу службу про повернення виконавчих документів за заявами шести компаній, пов'язаних з братами Суркісами, через наявні обставин підробки документів, за якими були відкриті такі виробництва. Також банк найближчим часом направить відповідну заяву в правоохоронні органи", – йдеться в заяві "Приватбанку".

Велика палата Верховного суду перенесла на 15 червня розгляд касаційної скарги Національного банку України, Кабінету міністрів і ПриватБанку за позовом сім'ї Суркісів. Спочатку розгляд справи планувався 18 травня.

Коротко про справу Суркісів проти "Приватбанку"