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"Приватбанк" заявив про підробку документів у справі Суркісів на 250 мільйонів доларів

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Брати Суркіси
Брати Суркіси / ФК "Динамо"

"Приватбанк" звернувся із заявою до Державної виконавчої служби про підробку документів у справі про депозити на 250 мільйонів доларів сім'ї Суркісів.

Також банк направить відповідну заяву в правоохоронні органи. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Представники "Приватбанку" надали докази того, що заяви від імені позивачів були підписані не керівництвом компаній, а іншими особами. Це підтвердила почеркознавча експертиза підписів.

"Приватбанк" звернувся із заявою в державну виконавчу службу про повернення виконавчих документів за заявами шести компаній, пов'язаних з братами Суркісами, через наявні обставин підробки документів, за якими були відкриті такі виробництва. Також банк найближчим часом направить відповідну заяву в правоохоронні органи", – йдеться в заяві "Приватбанку".

Велика палата Верховного суду перенесла на 15 червня розгляд касаційної скарги Національного банку України, Кабінету міністрів і ПриватБанку за позовом сім'ї Суркісів. Спочатку розгляд справи планувався 18 травня.

Коротко про справу Суркісів проти "Приватбанку"

  • Справа пов'язана з націоналізацією "Приватбанку": тоді за так званою процедурою bail-in держава викупила акції Суркісів у "Приватбанку" за 1 гривню. Розмір депозитів Суркісів становить близько 1 мільярда гривень, які вони хочуть повернути.
  • Суд ще у 2017 році постановив повернути ці гроші, але апеляційні розгляди тривають досі.
  • 15 квітня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Отож "Приватбанк" зобов'язаний виплатити понад 250 мільйонів доларів Суркісам.
  • 7 травня "Приватбанк" повідомив, що отримав постанови про стягнення цієї суми.
  • Банк звернувся до Мін'юсту за поясненнями, адже чіткого механізму повернення грошей – немає.
  • Процедуру bail-in за депозитами Суркісів оскаржують у Верховному суді. Засідання відбудеться 15 червня.
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ігор Суркіс Григорій Суркіс Гроші Приватбанк Футбол Спорт
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