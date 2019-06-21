Прогнози на спорт: як капери легально обдурюють українців та заробляють на цьому мільйони

Капери – це люди, які "за копійки" продають свої прогнози на спорт, даючи змогу покупцю виграти ще більші гроші у букмекерських конторах. Однак, яким би милозвучним це все не здавалося, насправді це все фальш та маніпуляції.

Хто такий капер?

Припустимо, є матч "Шахтар – Динамо". Капер аналізує попередні поєдинки команд, їхні склади та видає нібито точний результат, на який можна поставити гроші. Своїм підписникам він гарантує вірогідність успіху 80%+ та стабільний плюсовий заробіток. Звичайно, за всі ці прогнози капер просить гроші.

Завдяки продуманим механізмам маніпуляції, десятки тисяч людей повірили в те, що можна на рівному місці заробляти мільйони. Хоча насправді на цьому заробляє лише сам прогнозист.

При чому "заробляє" – це м’яко сказано! Безліч українських проектів вже мають мільйонні оберти з "продажу повітря", і їхня популярність продовжує зростати в геометричній прогресії завдяки сучасним рекламним технологіям.

Зазвичай капери створюють канали в Telegram та рекламують їх через Instagram. З цього починається обробка потенційної жертви афери. Найпопулярніші українські капери – Мілана Коломієць та Соломія Шевченко – мають на своїх каналах по 20-30 тисяч підписників, кількість яких постійно зростає.

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Чому капери викликають довіру?

Є три основних фактори довіри до капера:

Бажання людини заробити гроші

Оформлення каналу, його "обличчя"

Оманлива статистика

І якщо з першим все більш-менш зрозуміло, то оформлення – дуже важлива та цікава складова афери. Зазвичай капери публікують безкоштовні ставки для демонстрації своєї майстерності та дуже хитро їх оформлюють. Навіть якщо ставки проходять з вірогідністю 40%, дуже легко замаскувати невдачі, виносячи на перший план успішні прогнози, заливаючи їх приємним зеленим кольором.



Так виглядають дописи каперів

Коли людина гортає стрічку, вона бачить лише те, що хоче бачити – зелені "галочки", що вказують на надійність подальшої роботи з капером. Невдалі ставки ж ніяк не виділяють, вони просто зникають у купі спаму або просто видаляються.

Ще більша впевненість у результаті виникає, коли сам капер особисто (!!!) звертається до підписників, впевнено каже про те, що сьогодні буде "грабувати букмекерів" та рекламує свої платні послуги. Знайомтеся, це — обличчя проекту.

Обличчям проекту зазвичай стає "народний", впевнений у собі хлопець, який іронічно називає свою аудиторію "мільйонерами" та заражає своєю упевненістю всіх навколо. Або цим капером може бути мила дівчина, яка викликає ще більше довіри суто на психологічному рівні. Звертається до людей "котики" та показує красиві фото в купальнику. Усі вони ведуть профілі в Instagram, демонструють свій розкішний лайфстайл та дражнять підписників.

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Для наочності капери у якийсь "успішний" день можуть публікувати статистику, але цим цифрам не можна довіряти. Навіть якщо ви бачите, що статистика каналу переважно плюсова, пам’ятайте, що вона не може бути інакшою, адже мінусову статистику просто не публікують. Ніхто майже не веде статистику у невдалі дні. Якщо в один день вам пощастило і ви зірвали куш — завтра ви неминуче все програєте.

Скільки коштують та як працюють послуги каперів

Тепер, коли ми знаємо, до яких маніпуляцій вдаються капери, щоб залучати клієнтів, розберемо платні послуги та методи їхнього "впарювання".

Ставка дня — платна ставка, яку капери пропонують одноразово за добу. У ній вони нібито впевнені на 100% та беруть за один прогноз 200-500 гривень. Як правило, статистика цих ставок відкрита і вона майже стовідсоткова, однак і тут є дуже цікавий нюанс.

Якщо придивитися, то можна помітити, що на неї беруть обмежену кількість людей. Це означає, що декілька днів вам можуть взагалі відмовляти у покупці, бо "ви не встигли". Насправді ж ці декілька днів взагалі ніяких ставок немає. Їх роблять заднім числом на демо-рахунку, фіксують та записують у статистику. І так, наприклад, тиждень. Таким чином, з часом статистика стає максимально привабливою (7 із 7).

А тепер стежте за руками. На восьмий день збирається дуже великий ажіотаж, капер вже приймає гроші та видає довільний прогноз. Пощастить – на наступний день ажіотаж повторюється, капер отримує ще більше клієнтів. Не пощастить — гроші вже заплачені, про ризики всі попереджені. А тепер уявіть, який прибуток отримає капер в один такий день, маючи принаймні 150 постійних клієнтів.

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Реферальні посилання. Тут взагалі дуже просто. Капери дають вам своє посилання для реєстрації на букмекерській конторі (БК) та обіцяють подвійний депозит при поповненні. Насправді цей бонусний депозит потім буде майже неможливо вивести на рахунок (за хитрими умовами БК), а ви просто потрапите на гачок, адже капер буде отримувати 20% з кожного вашого програшу. На популярних українських каналах капери щомісячно виводять сотні тисяч гривень тільки ваших програних грошей, фактично грабуючи не букмекерів, а своїх підписників.

"Розкрутка депозиту". Усе в кращих традиціях МММ. Капер пропонує закинути йому гроші, щоб він скористався ними як банком та збільшив депозит удвічі, отримавши деякий відсоток. Побіжно він скаже, що вірогідність успіху 80%, але ви вже здогадалися, що гроші ніхто повертати не буде, а всі відгуки будуть накручені. Дивно, але охочих віддати свої гроші в такий сумнівний спосіб дуже багато.

Ставки самого капера. Щоб підписник точно повірив у те, що капер професіонал, прогнозист викладає скріншоти своїх ставок, де він нібито сам ставить по 40-50 тисяч гривень. Звичайно, сам капер ніколи нічого не ставить, бо знає, що він ніколи не вийде на прибуток. Усі ставки він робить через фіктивний демо-рахунок, на якому лежить декілька мільйонів віртуальних гривень, які на фото, однак, виглядають як справжні.

Чи буде покарання аферистам?

З юридичного боку капери абсолютно чисті. Де-юре вони продають те, що називають "консультаційні послуги", та не дають ніяких 100% гарантій успіху. Ба більше, не підписують ніяких договорів. Вони просто ведуть блог, а вже ваша справа — вірити їм чи ні. Що стосується їхньої грошової діяльності, то максимум, що їм можуть закидати — це несплата податків, якій дуже просто запобігти, створивши ФОП.

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