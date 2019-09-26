Путін хоче перенести російський етап Формули-1 з Сочі в Санкт-Петербург

Керівництво Формули-1 веде переговори з російською владою про проведення гран-прі Росії в Санкт-Петербурзі. Якщо вони увінчаються успіхом, то траса в Ленінградській області може з'явитися вже до 2021 року.

Участь в обговоренні бере особисто Володимир Путін, повідомляє Daily Mail.

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Гран-прі Росії вперше був включений в календар Формули-1 у 2014 році. Гонка досі відбувалася в Сочі. Також підтверджено проведення етапу у 2020 році. Чи буде гран-прі Росії у 2021 році, і чи відбудеться він саме в Сочі – поки невідомо.

У 2019 році гран-прі Росії відбудеться 27-29 вересня.

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Варто нагадати, що поблизу Санкт-Перебругу повним ходом йде будівництво траси для Формули-1. Автодром "Ігора Драйв", розрахований на проведення гонок Формули-1, будується поблизу гірськолижного курорту "Ігора" в Приозерському районі Ленінградської області, в 54 кілометрах на північ від Петербурга. Будівництво почалося у 2017 році, завершити його планувалося у 2019 році. Передбачається, що велике кільце буде мати загальну довжину 4764 метрів з дев'ятьма правими та вісьмома лівими поворотами. Ширина траси складе 12 метрів, її найвища точка лежить на висоті 174 метрів над рівнем моря. У травні під час будівництва там обвалилося риштування, постраждали робітники. Одного з них довелося гелікоптером доставляти до Санкт-Петербурга.

За даними російських ЗМІ, проєкт реалізує ТОВ "Ігора Драйв", частки в якому належать петербурзьким бізнесменам Володимиру Колбіну та Володимиру Васильєву, а також компаніям, підконтрольним Юрію і Борису Ковальчукам та бізнесменові Михайлу Шеломову. Російські видання "Ведомости" та "Дождь" називали Шеломова сином двоюрідної сестри президента Росії Володимира Путіна.