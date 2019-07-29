Реакція Зеленського на гол "Шахтаря" у ворота "Динамо": відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав в Одесі матч за Суперкубок України, в якому київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" з рахунком 2:1.

Спорт 24 писав, що подивитися гру президент прийшов разом зі своєю донькою Олександрою та главою адміністрації президента Андрієм Богданом.

Дивіться відео, як "Динамо" обіграло "Шахтар" у матчі за Суперкубок України

Камери зафіксували момент з першим взяттям воріт, коли рахунок в матчі відкрив Алан Патрік.

Зеленський досить емоційно відреагував на епізод. "Видно по виразу обличчя, що уболівальник "Динамо", – прокоментував реакцію президента України футбольний експерт і колишній гравець "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук.



Однак, за кого саме вболівав Зеленський – невідомо. Але свого часу Володимир Олександрович навіть грав за київський клуб – в 2016 році легендарна команда "Динамо" зразка 1986 року зустрілася з "Друзями Динамо", які під своїми прапорами зібрали зірок шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що поєдинок за Суперкубок України закінчився вольовою перемогою "Динамо" – 2:1.