Реванш тисячоліття: легенди боксу Тайсон і Холіфілд повертаються на ринг – відео

Легенди світового боксу – 57-річний Евандер Холіфілд і 53-річний Майк Тайсон оголосили про своє повернення на ринг.

Ексчемпіон світу у важкій ваговій категорії Холіфілд проведе кілька виставкових боїв і підтримає благодійну кампанію, яка надає молоді ресурси, необхідні їм для емоційного розвитку і навчання під час пандемії коронавірусу, пише 24 канал

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"Ви готові? Момент, якого ви всі чекали. Чемпіон повернувся! Я хотів би оголосити, що буду повертатися на ринг. Я буду боротися в виставкових боях за велику справу", – написав Холіфілд в Twitter.

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Кілька виставкових поєдинків заради збору пожертвувань на користь благодійних організацій має намір провести і колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон.

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"Минулого тижня я попрацював на лапах. Це було важко, моє тіло справді змучене, і я відчував біль. Я тренувався. Спробую вийти на ринг, провести кілька виставкових поєдинків, набрати форму. Хочу піти в зал і набрати форму, щоб бути в змозі проводити три-чотири раунди виставкових благодійних боїв. Допоможу бездомним і таким людям, як я, які страждали від наркотичної залежності", – цитує слова Тайсона BoxingScene.

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Також Холіфілд вже висловився про можливий поєдинок проти Тайсона:

Ми збиралися провести бій з Ріддіком Боу, але коронавірус порушив усі плани. Упевнений, що можу вийти в ринг з будь-яким суперником старше 50 років. Якщо вам більше 50, ви не зможете мене перемогти. Думаю, що я готовий провести ще один бій з Тайсоном. Але для цього мені повинні запропонувати велику суму грошей. Я адже вийшов би в ринг з людиною, не знаючи, що він буде робити,

– цитує Холіфілда Forbes.

Що відомо про бій Холіфілд – Тайсон?

Холіфілд і Тайсон провели два поєдинки в період з 1996-го по 1997 рік, в обох перемогу святкував Евандер.



Однак, бій Тайсон – Холіфілд в 1997 році увійшов у історію боксу не тільки через поразку Майка. У третьому раунді Тайсон втратив залишки самовладання. Він виплюнув капу, відкусив шматок правого вуха Холіфілда і плюнув його на настил. Холіфілд скакав по рингу і вив від болю, але після короткої паузи і консультації судді з лікарем бій відновився.



Правда, ненадовго – Майк вкусив інше вухо суперника. За 10 секунд до кінця третього раунду поєдинок був зупинений. Пізніше Тайсон заплатив 3 млн доларів штрафу і на рік позбувся боксерської ліцензії.



Після бою Тайсон пояснив свій вчинок так: "Я був трохи не в собі в той момент. Було багато крові – і це привело мене в лють. Чесне слово: я не планував його кусати до бою.

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