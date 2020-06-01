Рівно рік, як "Ліверпуль" вшосте у своїй історії виграв Лігу чемпіонів. 1 червня 2019 року у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано" "Ліверпуль" переміг "Тоттенхем".

Шлях до фіналу

Обидві команди подолали складний шлях до фінального матчу, пише 24 канал. "Ліверпуль" по черзі вибив "Баварію", "Порту" і "Барселону".

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Півфінальне протистояння "Ліверпуля" з "Барселоною" мало особливу драму. "Червоні" відігралися після поразки в Каталонії 3:0.

Натомість "шпори" здолали "Боруссію" Дортмунд, "Манчестер Сіті" та "Аякс". Два протистояння лондонців були надзвичайно драматичними.

Зокрема, у грі з "Манчестер Сіті" "шпори" пропустили на останніх хвилинах, однак арбітр скасував гол "Ман Сіті", який виводив команду у півфінал.

За вихід у фінал "Тоттенхем" чекала битва з "Аяксом". Лондонці вирвали перемогу буквально на останніх секундах гри завдяки голу Моури.

Фінальна гра

"Ліверпуль", який сезоном раніше програв у фіналі "Реал Мадриду", прагнув з другої спроби виграти Лігу чемпіонів.

Уже на другій хвилині "мерсисайдці" наблизилися до мети. На 23-ій секунді матчу арбітр призначив пенальті у ворота "Тоттенхема".

Мане намагався прострілити у штрафний майданчик, і м'яч влучив у руку Сіссоко. Удар з 11-метрової позначки чітко виконав Салах.

Ранній гол шокував "Тоттенхем": команда не могла знайти свою гру протягом усього поєдинку.

Наприкінці матчу крапку поставив Дівок Орігі, зробивши перевагу "Ліверпуля" комфортною.

Тоттенхем – Ліверпуль: відеоогляд матчу