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Робота мрії: як син Роналду допомагає зірковому татусю повертати форму – відео

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / instagram.com/cristiano

Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду знову показав, як тренується під час карантину. Цього разу компанію зірковому футболісту склав його старший син.

Роналду повернувся до Турину, але вимушений відбути двотижневу самоізоляцію, повідомляє 24 канал.

До речі Наречена Роналду похвалилася пишними формами у спортзалі: фото

Португалець не гає час вдома, а проводить корисні тренування. Це допоможе Роналду приєднатися до команди у хорошій формі.

Дивіться відео тренування Роналду

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like father like son :) Hapiness above all ️️

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Яблуко від яблуні недалеко падає. Щастя – понад усе", – підписав Кріштіану ролик в інстаграм.

  • В Італії з 18 травня клубам дозволили групові тренування на базі, а вже 13 червня сезон може бути відновлено.
  • Перед зупинкою чемпіонату "Ювентус" з Роналду очолював турнірну таблицю Серії A.
  • У цьому сезоні Серії A Роналду вже забив 21 гол.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Ювентус Кріштіану Роналду Футбол Спорт
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