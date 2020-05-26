24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Роналду показав дивовижний трюк на тренуванні "Ювентуса": відео

- Читать новость на русском
Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / ФК "Ювентус"

Зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду після повернення з Португалії відбув 14 днів самоізоляції в Турині. Португальський футболіст зміг приступити до тренувань "Ювентуса", які відновилися у травні.

Роналду влучив у баскетбольний кошик

Під час карантину 35-річний нападник по-різному підтримував форму, пише 24 канал. Португалець то проводив бігові заняття з дружиною, то відточував техніку зі своїм сином.

Дивіться також Гол десятиріччя: божевільному удару Роналду в Лізі чемпіонів вже два роки – відео

Та все одно Роналду скучив за футбольним полем і тренувальною базою "Ювентуса".

Ледь не після першого виходу на поле тренувальної бази туринців Кріштіану продемонстрував, що "не заіржавів" за період карантину.

Футболіст влучив м'ячем у баскетбольний кошик. Удар Кріштіану був із середньої дистанції, тому навряд чи його можна назвати триочковим влучанням.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR7 channeling his inner MJ...

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Наразі немає точної дати відновлення матчів італійської Серії A. Повідомлялося, що чемпіонат Італії з футболу може відновитися у середині червня.

Кріштіану Роналду у цьому сезоні Серії A вже забив 21 гол та посідає другу сходинку в гонці бомбардирів.

Його "Ювентус" одноосібно очолює турнірну таблицю.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Кріштіану Роналду Ювентус
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Ретро дня: як Гусєв тікав від Рауля і Зідана у матчі Ліги чемпіонів – фото
сьогодні , 10:58 Ретро дня: як Гусєв тікав від Рауля і Зідана у матчі Ліги чемпіонів – фото
Юрій Семенюк
"Інгулець" чи "Минай" – хто вийде в УПЛ: три варіанти розвитку подій
сьогодні , 10:46 "Інгулець" чи "Минай" – хто вийде в УПЛ: три варіанти розвитку подій
Михайло Гема
Словацька спортсменка роздяглася догола, відсвяткувавши успішне сходження на вершину: фото
25 травня , 21:18 Словацька спортсменка роздяглася догола, відсвяткувавши успішне сходження на вершину: фото
Юрій Семенюк