Роналду показав дивовижний трюк на тренуванні "Ювентуса": відео

Зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду після повернення з Португалії відбув 14 днів самоізоляції в Турині. Португальський футболіст зміг приступити до тренувань "Ювентуса", які відновилися у травні.

Роналду влучив у баскетбольний кошик

Під час карантину 35-річний нападник по-різному підтримував форму, пише 24 канал. Португалець то проводив бігові заняття з дружиною, то відточував техніку зі своїм сином.

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Та все одно Роналду скучив за футбольним полем і тренувальною базою "Ювентуса".

Ледь не після першого виходу на поле тренувальної бази туринців Кріштіану продемонстрував, що "не заіржавів" за період карантину.

Футболіст влучив м'ячем у баскетбольний кошик. Удар Кріштіану був із середньої дистанції, тому навряд чи його можна назвати триочковим влучанням.

Наразі немає точної дати відновлення матчів італійської Серії A. Повідомлялося, що чемпіонат Італії з футболу може відновитися у середині червня.

Кріштіану Роналду у цьому сезоні Серії A вже забив 21 гол та посідає другу сходинку в гонці бомбардирів.

Його "Ювентус" одноосібно очолює турнірну таблицю.