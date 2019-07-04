Росіяни погрожують українському футболісту через пост в Instagram

В сторіс українського півзахисника Юрія Габовди був опублікований допис, через яких футболісту та його родині тепер погрожують. Сам гравець заявляє про те, що його сторінку зламали.

Юрій Габовда виступає за угорський клуб "Халадаш". У п'ятницю, 5 липня, команда зіграє проти російського "Краснодар-2". Перед матчем в сторіс Габовди в Instagram з'явився допис "Завтра граємо проти "Краснодара". Як мінімум одна москальська пика ляже. Червона картка коф. 1.01. Слава Україні!".

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Та згодом цей допис зник. А сам Юрій Габовда переконує, що він цього не писав.

"Напевно, усі бачили і знають, що останніми днями Instagram давав технічні збої. Цим хтось скористався. Мою сторінку "зламали". Звичайно, у мене є своя думка щодо політичної ситуації, але такого я б ніколи не написав. Зараз мені надходять погрози. Мені, моїй доньці та дружині. Люди надзвичайно розлючені і я їх можу зрозуміти. Став жертвою "злому", а тепер ще й купу неприємних речей доведеться вислухати. Прийшов з тренування – глянув в Instagram, а там мільйон повідомлень та погроз. Одразу відшукав той пост, видалив і додав комент щодо цього", – сказав Габовда в коментарі "Футбол 24".

Окрім того, футболіст був змушений закрити коментування під фотографіями, адже у коментарях були погрози.

Згодом стало відомо, що Габовда не зіграє проти "Краснодар-2".