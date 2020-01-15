Російський чемпіон WBA провалив допінг-тест
Чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі росіянин Олександр Беспутін провал допінг-тест. Федерація боксу Росії проводить власне розслідування результатів допінг-контролю Беспутіна.
Про це ТАСС повідомив генеральний секретар федерації Умар Кремльов.
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28-річний російський боксер провалив допінг-тест, пройдений після титульного поєдинку.
Беспутін 1 грудня 2019 року завоював вакантний титул WBA, вигравши у Раджаба Бутаєва рішенням суддів.
Ми вже почали розгляд, будемо дивитися. Запросили документи, щоб дізнатися, що він вжив. Будемо підтримувати його, але треба розібратися, ми за чистий спорт, потрібно домогтися справедливості і дізнатися, що ж насправді там сталося,
– заявив Кремльов.
Кремльов підтримав розкриття допінг-проби "Б". "Але треба подивитися, ми отримаємо всі папери, після чого стане зрозуміло, будемо розкривати пробу" Б "чи ні. Що там, в яких дозах і все інше", – додав він.
Що відомо про Беспутіна?
На рахунку боксера 14 перемог (9 нокаутом) і жодної поразки на професійному рингу.
Під час любительської кар'єри він ставав чемпіоном Росії і Європи, срібним призером Європейських ігор, на чемпіонаті світу дійшов до чвертьфіналу.
У жовтні 2015 року прийняв рішення перейти в професіонали і підписав контракт з американською промоутерською компанією Top Rank, а його менеджером став Егіс Клімас.
Відео бою, в якому Беспутін здобув титул WBA