Російський чемпіон WBA провалив допінг-тест

Чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі росіянин Олександр Беспутін провал допінг-тест. Федерація боксу Росії проводить власне розслідування результатів допінг-контролю Беспутіна.

Про це ТАСС повідомив генеральний секретар федерації Умар Кремльов.

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28-річний російський боксер провалив допінг-тест, пройдений після титульного поєдинку.

Беспутін 1 грудня 2019 року завоював вакантний титул WBA, вигравши у Раджаба Бутаєва рішенням суддів.

Ми вже почали розгляд, будемо дивитися. Запросили документи, щоб дізнатися, що він вжив. Будемо підтримувати його, але треба розібратися, ми за чистий спорт, потрібно домогтися справедливості і дізнатися, що ж насправді там сталося,

– заявив Кремльов.

Кремльов підтримав розкриття допінг-проби "Б". "Але треба подивитися, ми отримаємо всі папери, після чого стане зрозуміло, будемо розкривати пробу" Б "чи ні. Що там, в яких дозах і все інше", – додав він.

Що відомо про Беспутіна?

На рахунку боксера 14 перемог (9 нокаутом) і жодної поразки на професійному рингу.

Під час любительської кар'єри він ставав чемпіоном Росії і Європи, срібним призером Європейських ігор, на чемпіонаті світу дійшов до чвертьфіналу.

У жовтні 2015 року прийняв рішення перейти в професіонали і підписав контракт з американською промоутерською компанією Top Rank, а його менеджером став Егіс Клімас.

Відео бою, в якому Беспутін здобув титул WBA