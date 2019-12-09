Росію на чотири роки відсторонили від Олімпіад та чемпіонатів світу

Сьогодні, 9 грудня, Міжнародна антидопінгова агенція (The World Anti-Doping Agency, WADA, ВАДА) на чотири роки позбавила Росію права брати участь в міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіадах і чемпіонатах світу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ВАДА в Лозанні. Повідомляється, що рішення прийнято одноголосно.

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Російські спортсмени зможуть взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо-2020 та Пекіні-2022 лише під нейтральним прапором, як це було під час Пхончхані-2018.

Причиною для відсторонення стало розслідування за даними з бази Московської антидопінгової лабораторії, в якій містяться результати досліджень за 2012-2015 роки. Незалежні експерти встановили, що в базу вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Росія має 21 день, щоб оскаржити це рішення.

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.