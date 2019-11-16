Украинец Роман Крыкля эффектным нокаутом стал чемпионом по MMA: видео

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Роман Крыкля стал чемпионом по смешанным единоборствам

Украинский боец смешанных единоборств Роман Крыкля стал чемпионом в полутяжелом весе от ONE Championship.

Бой против чемпиона Тарика "Танка" Хабезо из Марокко должен был длиться 5 раундов. Однако судья остановил бой уже на 43-й секунде второго раунда.

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В начале боя 28-летний уроженец Краснограда сражался на равных с соперником. А уже во втором раунде активно пошел в атаку. У него проходили удары, после которых его соперник оказался на канатах.

Видео лучших моментов боя Крыкли против Хабеза

Но если первый раз арбитр позволил продолжить бой, то уже через несколько секунд он же его и остановил. Крыкля просто начал наносить удар за ударом, а Хабез уже даже не защищался.

ONE Championship –сингапурская организация, которая проводит бои по смешанным боевым искусствам. Бой Крыкли против Хабеза состоялся в китайском Пекине.

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Теги: Новости Спорта MMA Смешанные единоборства Спорт
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