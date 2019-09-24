Санкт-Петербург прийме фінал Ліги чемпіонів 2020/21, Харкову не дали матч за Суперкубок УЄФА

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Александр Чеферін
Александр Чеферін / УЄФА

У вівторок, 24 вересня, в Словенії відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, де був прийнятий ряд рішень, в тому числі щодо проведення фіналів Ліги чемпіонів 2021-2023, фіналу Ліги Європи-2021 і Суперкубка УЄФА-2021.

На проведення Суперкубка УЄФА сезону 2020/21 претендував стадіон "Металіст" у Харкові, однак, організація обрала місто Белфаст у Північній Ірландії.

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Що стосується фіналів Ліги чемпіонів 2021-2023 та фіналу Ліги Європи-2021, то перемоги здобули такі міста:

  • Фінал Ліги чемпіонів 2020/21 – Санкт-Петербург.
  • Фінал Ліги чемпіонів 2021/22 – Мюнхен.
  • Фінал Ліги чемпіонів 2022/23 – Лондон.
  • Фінал Ліги Європи 2020/21 – Севілья.
  • Суперкубок УЄФА 2020/21 – Белфаст.

До слова, Україна вже приймала важливі футбольні матчі. У 2012 році фінал Євро, який проводився в Україні та Польщі, відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". А через шість років столична арена прийняла фінальний матч між "Реалом" і "Ліверпулем" в Лізі чемпіонів.

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Теги: Новини Харкова Ліга Європи Ліга чемпіонів Новини Спорту Спорт Футбол
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