Шальке – Баварія: де дивитися онлайн матч чемпіонату Німеччини

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Шальке – Баварія: де дивитися онлайн матч 24 серпня 2019 – Бундесліга

Центральним матчем другого туру німецької Бундесліги стане гра "Шальке" проти "Баварії". Переглянути його можна буде й онлайн в Україні.

Варто нагадати, що з цього сезону матчі німецької Бундесліги транслює і телеканал "Футбол 1/2". Саме на "Футбол 1" і покажуть матч "Шальке" – "Баварія". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

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Онлайн переглянути матч "Шальке" – "Баварія" можна буде одразу на двох ОТТ-сервісах. Гру покаже й Oll.tv (онлайн-трансляція з каналу "Футбол 1"), а також Megogo. Та варто нагадати, що доступ до трансляції футбольних матчів на цих сайтах платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент на Oll.tv – 89 гривень (лише канали "Футбол 1/2) або 139 гривень (канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport). На Megogo треба підключати тариф "Оптимальний", який коштує 97 гривень на місяць.

Трансляція матчу на цих сайтах – о 19:30. Огляд матчу "Шальке" – "Баварія" – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Баварія Шальке
Джерело: 24 канал
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