Шевченко провів тренування з зірками українського тенісу
Головний тренер збірної України з футболу любить й інші види спорту. Серед них теніс і гольф.
Саме із зірками українського тенісу в Києві провів тренування Андрій Шевченко. Серед них – Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Кіченок та капітан збірної України на Кубку Девіса Михайло Філіма.
До слова: Матчі Кубка Девіса Україна – Тайбей відмінять у разі виявлення симптомів коронавірусу
Тренування відбулося на тенісних кортах в Жулянах.
сьогодні
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