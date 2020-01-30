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Шевченко провів тренування з зірками українського тенісу

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Шевченко та зірки українського тенісу / instagram.com/lyuda_kichenok

Головний тренер збірної України з футболу любить й інші види спорту. Серед них теніс і гольф.

Саме із зірками українського тенісу в Києві провів тренування Андрій Шевченко. Серед них – Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Кіченок та капітан збірної України на Кубку Девіса Михайло Філіма.

До слова: Матчі Кубка Девіса Україна – Тайбей відмінять у разі виявлення симптомів коронавірусу

Тренування відбулося на тенісних кортах в Жулянах.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Андрій Шевченко Марта Костюк Леся Цуренко Сергій Стаховський Новини Спорту Теніс Спорт Футбол
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