Це просто дно, – Ломаченко отримав шквал критики за відео з російським спецназом
Василь Ломаченко і без бою зумів стати головним ньюзмейкером українських ЗМІ. Але причин для радості від цього мало.
На офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграм було опубліковано відео. Воно на релігійну та військову тематику. Зроблено в чорно-білих тонах. І якщо питання релігії – це особиста справа кожного (боксер є прихильником Української православної церкви Московського патріархату, і навіть прислуговує під час богослужінь), то до військової складової питання таки є.
На цьому відео зображений російський спецназ та його підготовка. А в кінці подяка "вежливым людям". Хто не пам'ятає, то так називали російських військовослужбовців, які без розпізнавальних знаків захоплювали українські військові об'єкти під час анексії Криму. Так їх назвав і сам президент Росії Володимир Путін. Українці ж називали їх "зелені чоловічки".
Оригінал цього відео було створено на студії "Корсунь", що в окупованому Севастополі. Там воно в кольорі, і чітко видно російські триколори на військових.
Після публікації відео на сторінці Василя Ломаченка, в коментарях на нього полився шквал критики. Ніхто не розуміє, як український боксер може постити відео з російським спецназом на шостому році війни на Донбасі, де цей же спецназ воює на стороні окупантів. Та й про "Вежливых людей", який захопив Крим, йому теж нагадали. Слова в коментарях не завжди добирали. Загалом там назбиралося майже 4 тисячі коментарів.
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"Дякую! Чудовий ролик! Давай ще! Слава русскаму аружію! Чудо-богатирям, слава! Пачєму в ролікє атсутствуют бурятскіє танкісти?!!!! Нєгодую!", – іронічно прокоментував це відео шоумен Сергій Притула.
"Зараз знов актуальною стала тема видатних спортсменів і г**донів по життю. Ломаченко унікум як спортсмен, з унікальним тренером-батьком. Бог у своєму світ, до речі, поки не повністю визнаний як Бог. Але й г**дон як людина з України. Так бува, частенько, бо 95% спортсменів гомосовєтікуси. Велич поруч з гидотою", – прокоментував цю ситуацію відомий спортивний журналіст Роберто Моралес.
Сам Ломаченко поки не відповів на ці критичні коментарі під його відео.
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