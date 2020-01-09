Це просто дно, – Ломаченко отримав шквал критики за відео з російським спецназом

Василь Ломаченко і без бою зумів стати головним ньюзмейкером українських ЗМІ. Але причин для радості від цього мало.

На офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграм було опубліковано відео. Воно на релігійну та військову тематику. Зроблено в чорно-білих тонах. І якщо питання релігії – це особиста справа кожного (боксер є прихильником Української православної церкви Московського патріархату, і навіть прислуговує під час богослужінь), то до військової складової питання таки є.

На цьому відео зображений російський спецназ та його підготовка. А в кінці подяка "вежливым людям". Хто не пам'ятає, то так називали російських військовослужбовців, які без розпізнавальних знаків захоплювали українські військові об'єкти під час анексії Криму. Так їх назвав і сам президент Росії Володимир Путін. Українці ж називали їх "зелені чоловічки".

Оригінал цього відео було створено на студії "Корсунь", що в окупованому Севастополі. Там воно в кольорі, і чітко видно російські триколори на військових.

Після публікації відео на сторінці Василя Ломаченка, в коментарях на нього полився шквал критики. Ніхто не розуміє, як український боксер може постити відео з російським спецназом на шостому році війни на Донбасі, де цей же спецназ воює на стороні окупантів. Та й про "Вежливых людей", який захопив Крим, йому теж нагадали. Слова в коментарях не завжди добирали. Загалом там назбиралося майже 4 тисячі коментарів.

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"Дякую! Чудовий ролик! Давай ще! Слава русскаму аружію! Чудо-богатирям, слава! Пачєму в ролікє атсутствуют бурятскіє танкісти?!!!! Нєгодую!", – іронічно прокоментував це відео шоумен Сергій Притула.

"Зараз знов актуальною стала тема видатних спортсменів і г**донів по життю. Ломаченко унікум як спортсмен, з унікальним тренером-батьком. Бог у своєму світ, до речі, поки не повністю визнаний як Бог. Але й г**дон як людина з України. Так бува, частенько, бо 95% спортсменів гомосовєтікуси. Велич поруч з гидотою", – прокоментував цю ситуацію відомий спортивний журналіст Роберто Моралес.

>2020



>«український» боксер Васілій Ломаченко постить відео з військовими рф т.зв. «вєжлівимі людьмі», які брали активну участь у окупації Криму та воюють з Україною на Донбасі



>не забудьте повболівати за нього у наступному бою pic.twitter.com/WTnD62kuoi — Вадим Скічко (@VadymSkichko) January 9, 2020

Сам Ломаченко поки не відповів на ці критичні коментарі під його відео.