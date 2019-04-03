Скандал навколо договірного матчу між "Зорею" та "Динамо": нові подробиці

709 Читать новость на русском
Скандал через договірні матчі
Скандал через договірні матчі

Матч між молодіжними командами луганської "Зорі" та київського "Динамо" може мати характер договірного. Поліція затримала ймовірних організаторів "договірняку". І до нього може бути причетний колишній арбітр.

Нагадаємо, в Запоріжжі поліція затримала двох осіб, яких підозрюють в організації договірного матчу. За "здачу" матчу зловмисники пропонували гравцям та одному з тренерів 5 тисяч доларів.

Дізнайтеся, скільки мільярдів Україна втратила через корупцію

За даними журналіста Костянтина Андріюка, ці гроші мав отримати тренер молодіжної команди "Зорі" (ймовірно – Володимир Микитин). При цьому "Зоря" мала програти з різницею у два м'ячі. Коефіцієнт на такий підсумок був 5 до 1. У підсумку "Динамо" перемогло 3:1, а два голи кияни забили на 77-ій та 81-ій хвилинах.

"Один із підозрюваних – футбольний арбітр, який минулого сезону закінчив кар’єру саме через підозру в договірняках", – зазначив Костянтин Андріюк. Однак хто саме підозрюваний, він не повідомив.

До слова, організаторам договірного матчу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також: Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році

blog_ava
"Месники: Завершення": трейлер та сюжет довгоочікуваного фільму
сьогодні
3109
Теги: Спорт Динамо Футбол Новини Спорту Скандал ФК Зоря Скандал з договірними матчами в Україні
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
сьогодні 12:02 Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
167
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
4722
Лунін продемонстрував дива реакції на тренуванні "Леганесу": відео
сьогодні 10:33 Лунін продемонстрував дива реакції на тренуванні "Леганесу": відео
834
"Манчестер Юнайтед" у меншості програв "Вулверхемптону": відео
сьогодні 10:12 "Манчестер Юнайтед" у меншості програв "Вулверхемптону": відео
293
ФФУ надала УЄФА пояснення по справі Мораеса: дата вердикту
2 квітня 19:47 ФФУ надала УЄФА пояснення по справі Мораеса: дата вердикту
968
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук