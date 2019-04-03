Скандал навколо договірного матчу між "Зорею" та "Динамо": нові подробиці

Матч між молодіжними командами луганської "Зорі" та київського "Динамо" може мати характер договірного. Поліція затримала ймовірних організаторів "договірняку". І до нього може бути причетний колишній арбітр.

Нагадаємо, в Запоріжжі поліція затримала двох осіб, яких підозрюють в організації договірного матчу. За "здачу" матчу зловмисники пропонували гравцям та одному з тренерів 5 тисяч доларів.

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За даними журналіста Костянтина Андріюка, ці гроші мав отримати тренер молодіжної команди "Зорі" (ймовірно – Володимир Микитин). При цьому "Зоря" мала програти з різницею у два м'ячі. Коефіцієнт на такий підсумок був 5 до 1. У підсумку "Динамо" перемогло 3:1, а два голи кияни забили на 77-ій та 81-ій хвилинах.

"Один із підозрюваних – футбольний арбітр, який минулого сезону закінчив кар’єру саме через підозру в договірняках", – зазначив Костянтин Андріюк. Однак хто саме підозрюваний, він не повідомив.

До слова, організаторам договірного матчу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

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