Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує чекати повернення тенісу. Офіційні матчі все ще не відбуваються через пандемію COVID-19. На карантині Еліна встигла стати блогеркою і часто ділиться кумедними відео та фото.

Цього разу зіркова тенісистка опублікувала сонячне фото, повідомляє 24 канал. Еліна перебуває у Франції, де немає таких дощів, як в Україні.

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У неділю Світоліна вирішила відпочити від тренувань і насолоджується сонячним промінням.

"Вбираючи мою денну дозу сонячного світла", – підписала 25-річна перша ракетка України світлину, яку опублікувала в інстаграмі.

Коли Світоліна повернеться на корт

Наразі українська тенісистка вимушена підтримувати форму у спортзалі без офіційних поєдинків.

Очікується, що Еліна зіграє на виставковому турнірі в Німеччині, який розпочнеться 13 липня у Берліні.

У змаганнях візьмуть участь 6 чоловіків і 6 жінок. Спортсмени розіграють 200 тисяч євро. По 100 тисяч чоловіки і жінки.

Турнір пройде без глядачів, але буде транслюватися по телебаченню.