Світоліна з коханцем відпочиває на яхті в Одесі: гарячі фото
Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як відпочиває після Вімблдону разом зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом.
Спортсменка на спільному Instagram-акаунті з Монфісом g.e.m.s.life поділилася фотографіями в купальнику на борту розкішної яхти.
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Як відомо, на Вімблдоні-2019 вперше в своїй кар'єрі Світоліна вийшла в півфінал, після чого піднялася на сьому позицію рейтингу WTA.
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