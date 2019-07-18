Світоліна з коханцем відпочиває на яхті в Одесі: гарячі фото

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як відпочиває після Вімблдону разом зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом.

Спортсменка на спільному Instagram-акаунті з Монфісом g.e.m.s.life поділилася фотографіями в купальнику на борту розкішної яхти.

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“ moment ” ??

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brra , ta, ta, tat... #NickiM

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Як відомо, на Вімблдоні-2019 вперше в своїй кар'єрі Світоліна вийшла в півфінал, після чого піднялася на сьому позицію рейтингу WTA.

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Теги: Теніс Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Новини Одеси
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