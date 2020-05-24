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Тайсон повернувся у ринг і залякав суперника голим торсом: відео

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Майк Тайсон
Майк Тайсон / All Elite Wrestling

Американець Майк Тайсон взяв участь у шоу Double Or Nothing від реслінг-промоушена All Elite Wrestling (AEW). 53-річний ексбоксер порушив план і залякав свого опонента.

Колишній чемпіон світу мав винести на сцену чемпіонський титул напередодні бою Ленс Арчер проти Коді, пише 24 канал.

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Та "Залізний Майк" вирішив вдатися до імпровізації через менеджера Арчера.

Менеджер Арчера Джейк Робертс спробував втрутитися у хід сутички. Він почав погрожувати опоненту.

Тайсон вирішив, що бій повинен бути справедливим, тому прогнав Робетса. Майк люто глянув на того і продемонстрував голий торс.

Мабуть, форма Тайсона налякала менеджера Арчера і той вирішив більше не втручатися у поєдинок.

У підсумку Коді здобув перемогу та отримав титул з рук легенди боксу.

Тайсон планує повернутися у бокс

  • Тайсон планує повернутися у бокс заради проведення благодійних боїв. Він вже відновив тренування та демонструє пристойну форму.
  • Повідомлялося, що Тайсон може провести бій з американцем Евандером Холіфілдом.
  • За іншою інформацією, суперником Тайсона стане американець Шеннон Бріггс.
  • Президент WBC Маурісіо Сулейман готовий включити Тайсона у рейтинг, щоб той зміг провести бій.
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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