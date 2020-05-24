Тайсон повернувся у ринг і залякав суперника голим торсом: відео

Американець Майк Тайсон взяв участь у шоу Double Or Nothing від реслінг-промоушена All Elite Wrestling (AEW). 53-річний ексбоксер порушив план і залякав свого опонента.

Колишній чемпіон світу мав винести на сцену чемпіонський титул напередодні бою Ленс Арчер проти Коді, пише 24 канал.

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Та "Залізний Майк" вирішив вдатися до імпровізації через менеджера Арчера.

.@MikeTyson has arrived and is ready to present the #TNTChampionship to either @CodyRhodes or @LanceHoyt.

Who takes the win?



Order Double or Nothing NOW on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (Intl Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/QQG0OvoCEb — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 24, 2020

Менеджер Арчера Джейк Робертс спробував втрутитися у хід сутички. Він почав погрожувати опоненту.

Тайсон вирішив, що бій повинен бути справедливим, тому прогнав Робетса. Майк люто глянув на того і продемонстрував голий торс.

.@miketyson has seen enough!

Order Double or Nothing NOW on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (Intl Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/M26AzLAVFR — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 24, 2020

Мабуть, форма Тайсона налякала менеджера Арчера і той вирішив більше не втручатися у поєдинок.

У підсумку Коді здобув перемогу та отримав титул з рук легенди боксу.

Тайсон планує повернутися у бокс