Тайсон повернувся у ринг і залякав суперника голим торсом: відео
Американець Майк Тайсон взяв участь у шоу Double Or Nothing від реслінг-промоушена All Elite Wrestling (AEW). 53-річний ексбоксер порушив план і залякав свого опонента.
Колишній чемпіон світу мав винести на сцену чемпіонський титул напередодні бою Ленс Арчер проти Коді, пише 24 канал.
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Та "Залізний Майк" вирішив вдатися до імпровізації через менеджера Арчера.
Менеджер Арчера Джейк Робертс спробував втрутитися у хід сутички. Він почав погрожувати опоненту.
Тайсон вирішив, що бій повинен бути справедливим, тому прогнав Робетса. Майк люто глянув на того і продемонстрував голий торс.
Мабуть, форма Тайсона налякала менеджера Арчера і той вирішив більше не втручатися у поєдинок.
У підсумку Коді здобув перемогу та отримав титул з рук легенди боксу.
Тайсон планує повернутися у бокс
- Тайсон планує повернутися у бокс заради проведення благодійних боїв. Він вже відновив тренування та демонструє пристойну форму.
- Повідомлялося, що Тайсон може провести бій з американцем Евандером Холіфілдом.
- За іншою інформацією, суперником Тайсона стане американець Шеннон Бріггс.
- Президент WBC Маурісіо Сулейман готовий включити Тайсона у рейтинг, щоб той зміг провести бій.