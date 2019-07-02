"Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Після феєричного виступу українки, між Ганною і президентом Федерації велосипедного спорту України Олександром Башенком стався конфлікт.

Розвиток конфлікту

Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.М.

Тріумф українки: Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою Європейських ігор 2019 у Мінську



Славнозвісний пост з привітанням Ганни Соловей від Федерації велосипедного спорту України

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення:

Дивуюсь некомпетентності та зневазі до спортсменів вашої ж федерації. Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали.



Конфлікт Ганни Соловей з Олександром Башенком

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.



Коли Соловей попрохала вказати пункт, який вона порушила, Олександр Борисович як справжній дипломат відрубав: "Я його не назву, а вставлю в потрібне місце твоїм тренерам".

Досить цікаво, що тривалий час Соловей вже не представляє Луганськ і не тренується в Сергія Базіна. Власне, ця інформація не є несподіванкою, адже навіть у випущеному до Європейських ігор Національним олімпійським комітетом України буклеті сказано, що велосипедистка Соловей представляє Київ, а її особистими тренерами є Роман Ткачівський і Орест Тичко. Дивно, що автор згадуваного офіційного пабліка про це не знає.

Хто ж такі Олександр Башенко та Сергій Мухомор?

Олександр Башенко очолює Федерацію велоспорту України з 2015 року. До цього він був на посаді віце-президента організації – поки не посів місце її очільника замість Бориса Іванова (очолював федерацію 20 років), заручившись підтримкою відомого українського велогонщинка Ярослава Поповича. Через кілька років той же Попович спробував уже сам очолити федерацію, але програв Башенку на виборах.



Також Башенко – бізнесмен, син екс-очільника Національної федерації велосипедного спорту України Бориса Башенка. У бізнес-колах Олександр Борисович відомий як крупний забудовник. Очолювана ним компанія ISA Prime Developments свого часу звела цілу низку будівель в історичній частині Києва.



Сергій Мухомор – голова Київської міської федерації велосипедного спорту, яку він очолює з лютого цього року. Хоча до цього він головував у схожому утворенні – Федерації велоспорту Києва, на заміну якій в лютому і з’явилась під покровительством Башенка та ФВУ новостворена КМФВС.

Реакція зверху

Спочатку на ситуацію відреагував радник міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова Павло Булгак прикрасив свою аватарку в Facebook рамкою "Я підтримую Ганну Соловей".

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Відпискою для "Громадського" Міністерство фактично самоусунулося від конфлікту: "Пан Башенко не є ні працівником Міністерства, ні керівником напряму, він є керінвиком громадської організації, котра жодним чином не підпорядковується Міністерству".

Однак згодом, сам Ігор Жданов підтримав чемпіонку Європейських ігор-2019 з велоспорту Ганну Соловей. Жданов запевнив, що Міністерство молоді та спорту завжди захищатиме спортсменів в подібних ситуаціях.

Щойно телефонував Чемпіонці Європейських ігор-2019 з велоспорту Ганні Соловей. Привітав з перемогою та висловив їй особисто свою цілковиту підтримку. Вважаю несправедливим, неприпустимим і хамським тон спілкування очільника профільної федерації з нашою спортсменкою.



Міністерство молоді та спорту на її стороні. Ми завжди підставимо Ганні плече і будемо відстоювати її права, як спортсменки і члена збірної команди України. Запевнив Ганну Соловей, що вона може розраховувати на підтримку Міністра спорту України,

– написав Жданов.

Також не залишився осторонь і зірковий велогонщик збірної України та професійної команди Astana Pro Team Андрій Гривко:

Дуже прикро, коли спортсмени здобувають медалі на змаганнях такого рівня у велоспорті і виникають такі скандальні і ганебні ситуації. Як Перший Віце-Президент ФВСУ засуджую коментарі та публікації, зроблені Президентом А.Б.Башенком на адресу Ганни Соловей, і вважаю що після таких перемог мають звучати тільки слова подяки. Буду робити все, щоб виправити ситуацію, і спортсмени в нашій країні відчували підтримку і захист Федераціі.

Знову на ті ж граблі?

Найцікавіше те, що випадок із Соловей – не перший для Олександра Башенка. Наприклад, в лютому цього року він в схожому стилі спілкувався з іще однією велоспортсменкою Ольгою Віюк. Теж на сторінці ФВУ у Facebook.

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Ось подивіться на Голландію, Німеччину, Швейцарію – проституція легальна. Дівчата рівня Ольги мають шанс жити по-людськи, хоча в них, як і в Ольги, також відсутні мізки. Країни Європи, перепрошую, просунуті країни, піклуються про громадян з обмеженими розумовими даними й дають їм можливість жити та утримувати себе,

– писав Башенко.

У підсумку, хочеться, щоб цей конфлікт дав поштовх до зупинки корупції в українському спорті. А головне, щоб кожен розумів своє місце у загальному результаті України на світовому рівні.

На жаль, наші спортивні чиновники і функціонери забувають, що головні на цьому святі життя не вони, а спортсмени.