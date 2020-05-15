Титулований клуб України подав заявку на виступ у чемпіонаті Польщі

Волейбольний клуб зі Львова "Барком-Кажан" планує виступати у чемпіонаті Польщі. Клуб подав заявку на участь в чемпіонаті Польщі в сезоні 2020/21.

Про це заявив директор департаменту зв'язку польської волейбольної ліги Каміл Складовські, інформує Tribuna.com.

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Можу підтвердити, що клуби з Берліна і Львова прислали свої заявки. Для нас це велика честь,

– заявив Складовські.

За його словами, через пандемію COVID-19 було важко уявити розширення ліги та включення команд з-за кордону. Проте пропозиції будуть розглянуті.

24 канал звернувся до волейбольного клубу "Барком-Кажани" за коментарем.

Через пандемію COVID-19 чемпіонат України з волейболу був завершений достроково без визначення чемпіона.

"Барком-Кажани" – львівський клуб, який був заснований у 2009 році. Команда вигравала чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

Команду очолює латвійський фахівець Угріс Крастінш.

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