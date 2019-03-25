"Тоттенхем" зіграв перший матч на новому стадіоні: відео його будівництва

Лондонський "Тоттенхем" нарешті обзавівся власною домівкою. У неділю, 24 березня, на "Тоттенхем стедіум" зіграли перший офіційний матч.

Будівництво нового стадіону "Тоттенхема" розпочалося одразу після останнього матчу команди на старому стадіоні "Уайт Харт Лейн" 14 травня 2017 року. Саме на його місці й побудували нову арену. Весь цей час команда грала на "Вемблі".

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"Тоттенхем стедіум" вміщує 62062 глядачів. Для прикладу, на "Уайт Харт Лейн" могло розміститися лише 36284 вболівальників. Окрім того, тепер нова арена є найбільшою клубною у Лондоні.

Відео будівництво стадіону "Тоттенхема"

Однією з особливостей стадіону стали туалети. Їх 471. Але 395 з них – для жінок. Та це ще не все. На стадіоні є окремо туалети і для собак.

Навколо самого стадіону розміщено 1800 телевізорів високої чіткості. Тож вболівальники не пропустять жодні моменти команди у матчі.

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Фанати можуть насолодитися їжею і напоями на 65 обладнаних для цього місць. Або відвідати бар Goal Line на південній трибуні – найдовший бар в Європі, що йде паралельно всій лінії воріт. Також на стадіоні є своє невелика пивоварня. А пиво там наливають у незвичний спосіб – знизу стакана.

Саме поле стало більше, аніж було на попередньому стадіоні "Тоттенхема" – на п’ять метрів довше та на метр ширше.

Щодо вартості стадіону, то вона так і не була озвучена. Називалися цифри від 250 мільйонів фунтів (ще до початку будівництва) до одного мільярда фунтів. При цьому вартість робіт зросла через brexit. Та ще й затягнулося саме будівництво. Планувалося, що "Тоттенхем" отримає новий стадіон до початку сезону 2018-2019. Однак ці плани довелося відкласти. Тож перший домашній матч "Тоттенхем" на новому стадіоні зіграє 3 квітня проти "Крістал Пелес" в АПЛ. А вже 9 квітня команда прийматиме тут "Манчестер Сіті" в рамках Ліги чемпіонів.

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Поки ж на стадіоні зіграла юнацька команда "Тоттенхема". Вона обіграла "Саутгемптон" U-18. Цей матч відвідало майже 30 тисяч вболівальників.

А у суботу, 30 березня, на цьому стадіоні зіграють легенди "Тоттенхема" проти легенд "Інтера".