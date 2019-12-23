Це рекордна премія: Конопля розповів про винагороду за перемогу на чемпіонаті світу

Футболіст збірної України U-20 Юхим Конопля розповів про преміальні за перемогу на чемпіонаті світу 2019, який відбувся у Польщі. Футболіст заявив, що команда отримала рекордну премію.

Конопля у жартівливій формі розповів, що капітан збірної України U-20 Валерій Бондар поділив премію між футболістами.

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Не знав, чесно кажучи, яким буде розмір премії. Знав, що на нагородженні скажуть. Валерій Бондар все добре і справедливо розподілив. Велика подяка.



У моєму житті це точно рекордна премія. Кажуть, що це і в історії збірної рекордна премія. Дуже приємно,

– сказав Конопля ютуб-каналу "Футбольний формат".

16 грудня відбулося вшанування юнацької збірної України U-20, яка ще влітку стала чемпіоном світу. Преміальні чемпіонам обіцяли вже давно, але виплатили зараз – 1 мільйон доларів на команду.