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Це рекордна премія: Конопля розповів про винагороду за перемогу на чемпіонаті світу

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Юхим Конопля / fifa.com

Футболіст збірної України U-20 Юхим Конопля розповів про преміальні за перемогу на чемпіонаті світу 2019, який відбувся у Польщі. Футболіст заявив, що команда отримала рекордну премію.

Конопля у жартівливій формі розповів, що капітан збірної України U-20 Валерій Бондар поділив премію між футболістами.

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Не знав, чесно кажучи, яким буде розмір премії. Знав, що на нагородженні скажуть. Валерій Бондар все добре і справедливо розподілив. Велика подяка.

У моєму житті це точно рекордна премія. Кажуть, що це і в історії збірної рекордна премія. Дуже приємно,
– сказав Конопля ютуб-каналу "Футбольний формат".

16 грудня відбулося вшанування юнацької збірної України U-20, яка ще влітку стала чемпіоном світу. Преміальні чемпіонам обіцяли вже давно, але виплатили зараз – 1 мільйон доларів на команду.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Чемпіонат світу U-20
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