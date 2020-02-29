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У нас не сильно люблять українських футболістів: Артем Кравець про українських вболівальників

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Артем Кравець / sport.bigmir.net

Український форвард турецького "Кайсеріспор" Артем Кравець порівняв ставлення вболівальників у Туреччині та Україні.

За словами українця, адаптація у клубі пройшла вдало. Найбільше, що одразу сподобалось Артему Кравцю те, як поводять себе турецькі вболівальники.

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Відчуваю щиру підтримку, мене тут люблять і цінують. Справа не в тому, що в "Динамо" такого не було. Тут мова, скоріше, про всю Україну. Така країна, у нас не сильно люблять футболістів, особливо українських. Такої підтримки, яку я відчував у Туреччині, "Штутгарті", "Гранаді", в Україні не було,
– заявив у одному з українських медіа Кравець.

У цьому сезоні Кравець провів за "Кайсеріспор" 12 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів.

Додамо, що 2015 року було офіційно оголошено про перехід Артема до складу німецького "Штутгарта" на умовах оренди.

Після сезону, "динамівець" ненадовго повернувся у київський клуб. Вже перед початком сезону 2016/17 Артему повідомили, що тренерський штаб "Динамо" на нього не розраховує. Нападника було відправлено в оренду до іспанської "Гранади", де він зумів закріпитися в основі.

У січні 2018 року Артем Кравець офіційно перейшов у турецький клуб, де успішно зараз виступає.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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