У непереможного українського боксера раптово змінився суперник за 10 днів до бою

Український боксер Тарас Шелестюк 31 січня мав провести бій проти Алехандро Давіли. Та за десять днів до поєдинку суперник українця відмовився від бою через травму.

Та бій все-таки відбудеться. Як повідомив сам Тарас Шелестюк, його промоутер домовився про заміну. Тож проти українця вийде аргентинець Луїс Альберто Верон.

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Бій, як і було заплановано, відбудеться в Луїзіані (США).

Варто відзначити, що Тарас Шелестюк, який виступає у напівсередній вазі, провів 17 бої на професійному ринзі. Усі виграв, а десять з них закінчив достроковою перемогою. Щодо Луїса Альберта Верона, то він провів 21 поєдинок, в яких 18 разів перемагав (дев’ять – нокаутом), ще один раз була зафіксована нічия, а також двічі програв. Останній поєдинок аргентинець провів 17 січня, перемігши Карлоса Аквіно. Натомість українець востаннє виходив в ринг 9 березня 2019, перемігши рішенням суддів Мартіна Анхеля Мартінеса.