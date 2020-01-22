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У непереможного українського боксера раптово змінився суперник за 10 днів до бою

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Тарас Шелестюк / instagram.com/tarasshelestyuk

Український боксер Тарас Шелестюк 31 січня мав провести бій проти Алехандро Давіли. Та за десять днів до поєдинку суперник українця відмовився від бою через травму.

Та бій все-таки відбудеться. Як повідомив сам Тарас Шелестюк, його промоутер домовився про заміну. Тож проти українця вийде аргентинець Луїс Альберто Верон.

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Бій, як і було заплановано, відбудеться в Луїзіані (США).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шерлок Холмс ️‍♂️: Это мелочи, мелочи. Но нет ничего важнее мелочей. Теперь о мелочах. Друзья, мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 Января на телеканале Showtime в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон 18-1-2, 9КО, боец из Аргентины. Всем спасибо за поддержку. Sherlock Holmes ️‍♂️: To a great mind, nothing is little. Dear friends, my opponent Davila pulled out from fight due to an injury. I want to inform you that my promoter found a good replacement on my fight January 31st on Showtime and yesterday I signed a new contract for the fight. The opponent will be the fighter from Argentina, Luis Alberto Veron 18-1-2, 9KO. Thank you all for your support! #teamShelestyuk #Shelestyuk #showtime #showbox #boxinglife #LA #shreveport #louisiana #london #sherlock #sherlockholmes #UK #Шелестюк #бокс #боксер #us #trainingcamp #camplife #boxing #ukraine #realdeal

Допис, поширений Тарас Шелестюк (@tarasshelestyuk)

Варто відзначити, що Тарас Шелестюк, який виступає у напівсередній вазі, провів 17 бої на професійному ринзі. Усі виграв, а десять з них закінчив достроковою перемогою. Щодо Луїса Альберта Верона, то він провів 21 поєдинок, в яких 18 разів перемагав (дев’ять – нокаутом), ще один раз була зафіксована нічия, а також двічі програв. Останній поєдинок аргентинець провів 17 січня, перемігши Карлоса Аквіно. Натомість українець востаннє виходив в ринг 9 березня 2019, перемігши рішенням суддів Мартіна Анхеля Мартінеса.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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