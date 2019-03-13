У спорті з трьох років, а з чотирьох бігаю кроси, – чемпіонка Європи лучниця Жанна Наумова

На початку березня 2019 року 16-річна львів’янка Жанна Наумова виборола золото серед юніорок на чемпіонат Європи зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих спортсменів та юніорів. Також вона додала до своєї колекції срібну нагороду в командних змаганнях. У інтерв’ю дівчина розповіла про заняття бойовими мистецтвами, скільки коштує займатись стрільбою з лука та для чого потрібен тренер.

– Хтось ще в сім’ї займався чи займається стрільбою з лука?

– Стріляла старша на 7 років сестра, але зараз переїхала на навчання в Польщу, тому закинула. У нашому випадку система дала збій, бо вона пішла стріляти через мене, а не навпаки, як зазвичай. Вона займалась для себе, бо прийшла у спорт у старшому віці, хоча ще можна було досягнути успіхів. Але більше віддавалась навчанню. Вчиться на екологиню.

– Коли саме Ви почала займатись стрільбою з лука?

– У десять років. Хоча у Львівській школі стрільби з лука набирають дітей мінімум з 12 років. Вважається, що це оптимальний вік для того, щоб сконцентрувати свою увагу і знати чого ти хочеш. Але мене взяли швидше, у 10 років.

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– Чому всіх беруть з 12 років стріляти, а Вас взяли в 10?

– Я вже мала хорошу фізичну підготовку і сказали, що можна і, можливо, "вийдуть з мене люди".

– Якими видами спорту займались до стрільби з лука?

Боксом, вільною боротьбою, карате та тайквондо. В мене були більш бойові види спорту. В мене тато п’ятиборець, тому в спорті я з трьох років, а в чотири роки вже бігала кроси по Брюховичах разом з татом. Він мене постійно заохочував.

– Чому не продовжили займатись цими видами спорту?

– Не дуже гарно, коли дівчинка приходить із синяками та спухлим обличчям. Деколи і в платті треба вийти, і бути гарною. А ти ідеш з великим синяком на нозі, і не знаєш як його прикрити. Плюс, не дуже люблю отримувати удари в обличчя – це трошки боляче.

– Чому вибрали саме лук?

– Захотілось чогось більш спокійного, але з великим азартом. Прийшла до тата і сказала, що хочу на стрільбу з лука. Він підтримав і сказав, що якщо буду займатись постійно, то переведе. І так вже шостий рік стріляю.

– Бойові мистецтва – це вибуховий характер, а стрільба – спокійний…

– У мене сильний характер. Тренери досі не можуть у всьому розібратись. Часто сваримось, бо все має бути так, як я хочу. Я дуже вперта і особистий тренер страждає. Але миримось. Зараз стараюсь себе стримувати, напевно трошки подорослішала.

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– Розкажіть з чого складається лук і яка вага всього обладнання з яким працюєте.

– Лук складається з рукоятки, плечей, тятиви, системи для стабілізації луку, щоб не було вібрації, прицілу, клікера, плунжера для корекції вильоту стріли. Лук з кейсом важить 18 кілограмів. Без кейсу максимум 16 кілограмів. Мені трошки важко з вагою 50 кілограмів. Особливо, коли в аеропорту, бо є ще сумка з речами, яка останній раз важила 21 кілограм. З собою треба мати форму та кросівки для стрільби, основні та запасні. На Юнацькі олімпійські ігри ще треба було мати запасний лук, тому ваги було трохи більше.

– На старті кар’єри така ж вага лука була?

– Коли починала, то вага була значно меншою. Не було потреби мати другий лук, все нове. Ми стріляли зі старих радянських рукояток, дерев’яних чи литих з алюмінію. Я з такою рукояткою зробила майстра спорту.

– Потрібно рукоятки переробляти під себе?

– Так. Інколи замовляємо рукоятки, а вони приходять криві, з браком, або плечі криві. Треба щоб все було по лінії, тому приходиться підганяти.

– Яка вартість лука та іншого обладнання?

– Рукоятка – 500 євро, плечі – 800, система – 400, приціл – 400, плунжер – 40, полочка – 40, кейс – 350, стріли карбонові (1 комплект з 12 стріл) – 500, стріли алюмінієві (1 комплект) – 150. Але карбонових стріл треба два комплекти. Один заліковий, один тренувальний.

– Хто за це платив?

– На початку було важко, бо не було, щоб видавати. Всі потрошки помагали. Мій перший тренер дав мені рукоятку. Лук видало Училище фізичної культури, а другий запасний лук дали на Юнацькі олімпійські ігри.

– Для чого потрібен тренер у стрільбі з лука?

– У нас є така проблема, як технічні постріли. Всі постріли, щоб летіти до купи, повинні бути однакові. Не кожна людина може зробити однакові постріли, це фізіологічно важко. Тренер підбирає таку техніку, щоб це було зробити легше. Постріли мають бути якщо не ідеальні, то хоча б однакові). Також психологічна підготовка, фізична. Коли все валиться з рук, то тренер приходить і каже продовжувати робити, бо якщо зараз зупинитись, то потім буде ще гірше.

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– Хто тренував і тренує Вас та які вони в тренувальному процесі і на змаганнях?

– Мій перший тренер – Олександр Калініченко (зараз президент Львівської обласної федерації стрільби з лука – прим. авт.). Зараз особистий тренер – Світлана Колядинцева.

Я з таким характером, що дуже часто сварюсь з тренерами. У мене тренер жінка, тому часто на мене ображається. Але все розумію, і потім приходжу та прошу вибачення. З першим тренером на змагання не їздила. Вперше поїхала зі Світланою Олександрівною. Вона не кричить, а старається все спокійно пояснювати. А тренер збірної інколи кричить, навіть може лаятись. Я кажу: "О Боже, ну як так можна?", але все одно роблю оскільки треба і що від мене хочуть.

– Перед Чемпіонатом Європи анонсували появу в команді психолога…

– Так, є психолог. Я працювала вже на дорослих зборах з психологом. І зараз попрацювала. Досить допомагає. Вправи та тести я пройшла дуже добре. Психолог – це плюс, але залежно який він. У нас інколи наймають людей, що є не дуже етичні. Вони піднімають теми, що я одного разу сиділа та плакала. З новою психологинею я зустрічалась раніше, і можу з нею добре працювати.

– Травми від лука були?

– На початку кар’єри, коли почала виїжджати, то отримала травму плеча. Зараз вона хронічна. Я двічі на рік мушу йти на курс масажу та реабілітації, щоб добре себе почувати.

– Яку фізичну підготовку Ви проходите?

– Роблю акцент на спину та тренування на витривалість. Не важливо, які саме вправи. Це можуть бути біг, стояти в планці. Для стрільби з лука потрібна спина, тому треба підтягуватись. Але я цього не люблю. Тренуюсь тоді, коли маю час. Переважно йду перед стрільбою.

– Як проходить Ваш день?

– Оскільки вчусь у спортивному училищі, то маю можливість ходити на два тренування в день. В мене зранку школа, потім 4-5 годин тренування. Після цього басейн, щоб розслабитись та поплавати у воді, а далі додому спати.

– Після того, як згорів манеж для стрільби з лука, де тренуєтесь?

– На велотреці. Нам на п’ятому поверсі поставили 5 щитів. Але в нас приходить на тренування людей 50, тому ми нагадуємо львівську маршрутку зранку. Коли буде тепло, то маємо де стріляти, а зараз змушені в таких умовах бути. Також нам на треці поставили щит. Приходимо на 7:30 ранку і до 10:00, бо потім в атлетів тренування.

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– Яка різниця між тренуваннями і змаганнями в залі та на вулиці?

– Вітер, сонце, погодні умови. Взимку ми стріляємо на 18 метрів, а влітку на довгі дистанції – 50, 60.

– Яка дистанція легша?

– Звичайно, що 60 метрів. 18 метрів – це одні технічні постріли. Мішень близько, тому треба добре тримати ліву руку, витримувати приціл. А 60 – трошки вітер, під виніс і воно собі летить. Як не потрапляєш, то можна сказати: "То не я, а вітер".

– Чим цікавитесь, крім спорту і стрільби з лука?

– Я малюю. Інколи у ванні співаю. Малюю в залежності від настрою. Інколи графіка, інколи пейзажі чи натюрморти. Для мене це відпочинок та хоббі. Для чогось іншого не має часу.

– Як батьки ставляться до занять спортом, відсутністю дома і жертвування навчанням?

– Тато змирився. Я стараюсь більше часу присвячувати сім’ї коли приїжджаю. Підтримують, але знають, коли дати "копняка", щоб мотивувати.

– Коли і чому пішли навчатись в Львівського училища фізичної культури?

– Я пішла на дев’ятий клас. Довго вагалась. До цього вчилась у Спеціалізованій школі №57 ім. Короля Данила Галицького. Але відбувся конфлікт із однією з вчительок, що стало для мене шоком, не знала, що робити. Тому вирішили забрати документи і піти в училище.

– Як у школі реагували на те, що Ви займаєтесь стрільбою з лука?

Не зв’язувала навчання та спорт. Але часто приходилось пропускати уроки через збори та виїзди. Я не встигала наздогнати матеріал. Постійно приходила, й ми одразу писала контрольні. Деякі переписувала, просила доздавати усно. Якщо встигала, то менше часу залишалось на тренування та відпочинок. Бувало таке, що о першій ночі засинала на книжках.

– Після училища де плануєте далі вчитись?

– Це дуже важкий вибір. У мене йде підготовка до ЗНО, а я за книги не берусь, бо немає часу. Після повернення з чемпіонату Європи зразу їду на змагання в Харків. Цілком імовірно, що піду вчитись у медичний на реабілітолога.

За кілька днів читайте на сайті Спорт24 другу частину інтерв’ю з Жанною Наумовою.