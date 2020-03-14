УАФ закликала футболістів утримуватися від нецензурної лексики через порожні трибуни

Представники УАФ озвучили вимоги до гравців і тренерів на матчі "Дніпра-1" проти "Маріуполя" через проведення матчу при порожніх трибунах.

Представників команд закликали утриматися від нецензурної лексики, так в телетрансляції добре чутно все, що відбувається на футбольному полі.

До слова Чемпіонат України з футболу призупинять через коронавірус

Крім того, було прийнято рішення змінити традиційне привітання. Замість рукостискань гравці торкнуться один одного ліктями.

Матч "Дніпро-1" – "Маріуполь" пройде у суботу, 14 березня. Початок зустрічі о 17:00.

Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Жінка літнього віку померла у Радомишлі. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів.

Окрім того, в Україні зафіксували 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.

12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.

Україна з 15 березня закриває усі наземні кордони, а також із 17 березня на два тижні зупиняє авіасполучення. В Україну буде заборонено в'їжджати іноземцям.

Українці, які прибуватимуть з тих країн, де епідемія коронавірусу, відправлятимуть на обсервацію.

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