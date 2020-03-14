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УАФ закликала футболістів утримуватися від нецензурної лексики через порожні трибуни

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УАФ закликала футболістів не матюкатися / scdnipro1.com.ua

Представники УАФ озвучили вимоги до гравців і тренерів на матчі "Дніпра-1" проти "Маріуполя" через проведення матчу при порожніх трибунах.

Представників команд закликали утриматися від нецензурної лексики, так в телетрансляції добре чутно все, що відбувається на футбольному полі.

До слова Чемпіонат України з футболу призупинять через коронавірус

Крім того, було прийнято рішення змінити традиційне привітання. Замість рукостискань гравці торкнуться один одного ліктями.

Матч "Дніпро-1" – "Маріуполь" пройде у суботу, 14 березня. Початок зустрічі о 17:00.

Коронавірус в Україні

  • Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Жінка літнього віку померла у Радомишлі. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів.
  • Окрім того, в Україні зафіксували 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.
  • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.
  • Україна з 15 березня закриває усі наземні кордони, а також із 17 березня на два тижні зупиняє авіасполучення. В Україну буде заборонено в'їжджати іноземцям.
  • Українці, які прибуватимуть з тих країн, де епідемія коронавірусу, відправлятимуть на обсервацію.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт ФК Маріуполь ФК Дніпро-1 УПЛ
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